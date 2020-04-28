北投知名溫泉小開命喪錢櫃！家庭聚會遲未現身　老父接到電話瞬間崩潰...



▲錢櫃火警遇害的黃嘉二缺席家庭聚餐，父親接獲惡耗才知兒子命喪火窟。（圖／翻攝當事人臉書）

記者邱中岳／台北報導

林森錢櫃惡火奪走5條人命，其中1名死者竟是北投某知名溫泉飯店小開，且自己也在外成立經紀公司，案發當天原本一家人要聚餐，但家人卻遲遲聯繫不上死者，直到晚上接到警方通知才知道「已成一具冰冷遺體」。

據悉，33歲的死者黃嘉二，遭警消發現陳屍在9樓的包廂內，警方通知黃的父親到案，黃父當場難過表示，原本26日下午要舉辦家族聚餐，但遲遲聯繫不上黃，直到警方打電話來告知噩耗，才知道兒子命喪火窟。

▲黃嘉二在溫泉會館工作時待人親切，後來又自己成立直播經紀公司。（圖／翻攝當事人臉書）

據了解，錢櫃5名死者其中1人就是33歲的黃嘉二，在家中四兄弟中排行老二，黃的祖父在北投開設知名溫泉飯店，至今已傳至第三代，有50年的歷史在當地頗具知名度。

黃嘉二家中開設溫泉飯店之外，更在東區成立直播經紀公司，才短短1年間就做出一番成績，平時與公司員工聚餐，也多由黃負責買單。

溫泉會館員工得知噩耗，則難過表示，黃雖然是老闆兒子，也曾經在飯店內工作，平時蠻好相處的，沒有自以為是老闆兒子的架勢，且待人親切常常和員工打成一片。

員工也低調透露，27日上班聽同事說才知道黃已經遇難的消息，且黃的家人也在3月左右去世，對老闆而言，一定是非常沉痛的打擊。

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