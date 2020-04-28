錢櫃火災5死！彰化擴大稽查消防安檢　1家KTV廣播故障限期改善　

▲彰化縣針對視聽歌唱娛樂業擴大消防安檢。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

鑑於北市錢櫃KTV昨發生火警，造成多人傷亡慘劇，彰化縣消防局第二大隊安檢小組27日針對突襲轄內5間視聽歌唱業進行消防檢查，其中一間KTV當場發現緊急廣播設備揚聲器及廣播主機預備電源故障，立即開立限期改善通知單，將依規定要求業者在1個月內改善，其餘均合格。

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此外安檢小組將針對所轄列管44家類似場所進行清查，確認各項消防設備警報設備及滅火設備運轉功能是否符合規定，以保護市民生命安全。

4月28日晚間由彰化縣副縣長洪榮章代表縣長王惠美，帶領縣府經綠處、建設處及消防局、警察局、衛生局組成聯合稽查小組查察員林市好樂迪、闔家歡和飛碟三家KTV，著重檢查消防安全設備、防焰物品及防火管理等消防安全管理是否符合規定，以加強是類場所消防安全，預防火災發生並確保民眾生命財產安全。

洪副縣長說，這次王縣長縣府團隊組成聯合稽查小組針對轄內KTV業者進行消防安全檢查，針對營業中的KTV業者，縣府團隊將持續聯合稽查、落實安檢，以最嚴格的標準來確保彰化鄉親生命財產的安全，縣府絕對嚴格執法、絕不寬貸也絕不手軟。

洪副縣長表示，有鑒於台北市錢櫃KTV火災造成重大傷亡的火警教訓，營業場所有修建、室內裝修施工等，應依法於開工前三天提報施工中消防防護計畫，未依規定申報將依違反消防法嚴懲，希望所有業者都能依法配合，不要心存僥倖。

縣府將依法落實查察公共安全設施，請業者配合強化自我安全管理，經檢查有不符合規定者，應立刻改善，經單位確認完成公共安全檢查合格後才能復業。

彰化登記視聽歌唱計有146家，多數為附設KTV小吃部自4月9日起已配合防疫停業，開設於大樓型類似台北「錢櫃KTV」有三家，縣府於上週即有進行聯合稽查，本(28)日延續至員林市地區複查KTV場所，並將持續進行縣內場所複查工作，以維護消費者的生命財產安全。

由於疫情影響，部份業者停業或改變營業時間，晚間安檢小組派員突襲五家建築形態較具風險場所進行消防安檢，其中一間KTV當場發現緊急廣播設備揚聲器及廣播主機預備電源故障，立即開立限期改善通知單，將依規定要求業者在1個月內改善，其餘均合格。