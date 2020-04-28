竹市府提供6千份紙質午餐隔板　開放試場供考生休息

▲新竹市教育處多次與考場學校研擬防疫措施。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

109年國中教育會考將於5月16、17日（六、日）兩日登場，新竹市政府持續完備考場防疫，日前加碼辦理四大防疫措施後，考量本市各考場校地有限而考生人數眾多，決定今年度會考首次開放試場讓考生可留下來休息、用餐，市府並統一製作6千份紙質用餐隔板，給竹市考生使用，做好全面防疫措施讓家長、學生都放心。

「市府用心、考生安心」，新竹市長林智堅表示，考量防疫需求及氣候變化等因素，本市將首次開放試場讓考生可留在原教室休息，中午用餐時間則由市府統一發放隔板，本隔板以兼具穩固性、便利性及環保等條件下設計完成，讓學生能安心留在教室內用餐，餐後可使用本市提供的酒精濕紙巾擦拭桌面，避免油漬汙染試卷。

教育處表示，新竹市府為讓學生安心應試，已加碼辦理四大防疫措施：一、考生動線分流地貼。二、提供每位考生消毒酒精濕巾。三、設置「家長連絡區」讓家長短暫停留。四、設置充足、保持距離的「考生休息區」。近日討論再加碼開放試場讓考生休息，並製作6千份用餐隔板供全市考生使用。

教育處表示，竹苗考區今年報名人數共有1萬5,589人，其中於新竹市應考之考生共計5,558位，考場分別設置於新竹高中、新竹女中、新竹高工、新竹高商等4校。依據相關規範，考試期間居家隔離、居家檢疫及經採檢但尚未接獲檢驗結果者，一律不得參加5月16、17日之國中教育會考，該等學生可參加補考，並採外加名額方式辦理，不會影響到其他考生權益。目前補考日期初步規劃於5月30、31日舉行，惟實際補考日期屆時將視疫情情況與發展由中央統一公告。

教育處長黃錦能表示，本市協調各考場學校，考生留在原試場休息時間比照考試時間，冷氣全面開放，並開啟試場前門、後門，試場所有窗戶，以每扇窗各開啟約10公分(約一個拳頭寬)為原則，以確保試場通風良好，讓考生有舒適暨安全的休息區。因應防疫需求，本年度會考相關措施確實是個大考驗，感謝考場學校、本市國中教師與本府通力合作，讓學生能安心應試，也提醒各考生持續保持穩定心情，以平常心應試，相信能發揮應有的實力。

林智堅表示，今年家長雖不能陪考，但請各位家長放心，本市透過相關局處會商，已請各考場學校以最高規格進行防疫準備，並請國中端加強考生服務及管理。會考當日將於考場外及重要路口加派警力維持交通順暢，並透過本市加碼提供的家長聯絡區服務、試場地貼指引、午餐隔板、戶外帳棚搭設及酒精濕紙巾發送等措施，提供學生安心、安全且舒適的應試及休息區環境，祝福本市考生各個金榜題名！