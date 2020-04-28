新《工輔法》上路1個月「每天至少1件檢舉」　僅稽查2件農地違章工廠

▲地球公民基金會表示，農地違章工廠以台中、彰化最多 。（圖／彰化縣環境保護聯盟提供）



記者許展溢／台北報導

新版《工廠管理輔導法》（工輔法）今年3月20日正式公告實施，地球公民基金會透過與「g0v零時政府」社群參與者，共同開發「農地違章工廠回報系統」，1個月就募集到民眾回報的全台農地新增違章工廠資訊並檢舉33件，幾乎每天至少1件。地球公民基金會怒批，各縣市面對新工輔法，仍舊缺乏魄力和措施。

地球公民基金會指出，依據環境資訊協會統計，近3年每年以6000家速度新增，單單2016年就新增了6325家有登記製造業稅籍但沒有工廠登記的廠商。依此速度，每個月政府應處理500處工廠才能完全根除新增建的違章工廠。地球公民基金會表示，2017年蔡英文政府承諾，2016年5月20日之後新增的農地違章工廠即報即拆，只要一有人舉報便馬上拆除，然行政院於2017年3月27日回應民間團體「違章工廠即報即拆」訴求，成立跨部會專案小組，第1波拆除名單僅有17間，截至目前，總共拆除16間，都已是第2任期，4年多過去，至今中央政府都未公佈第2波拆除名單。



地球公民基金會提到，工輔法公告後，透過「農地違章工廠回報系統」，1個月募集到民眾回報全台農地新增違章工廠資訊並檢舉33件，意味著每天至少1件，半數的檢舉進入稽查階段，僅有2件確定稽查已完成，1件確定將依區域計畫法進行裁罰（其額度最高只有30萬），各縣市面對新工輔法上路，仍舊缺乏魄力或是措施。

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▲地球公民基金會呼籲中央地方，新增建農地違章工廠即報即拆。（圖／地球公民基金會提供）



地球公民基金會直指台中、彰化兩縣市，分列「違章工廠佔用農地筆數」與「違章工廠佔用農地面積」之首，其民眾舉報數確實也是此次民眾回報之冠，桃園作為第三嚴重的地區，檢舉數量也緊追在後。高雄、台南、新北也是過去違章工廠嚴重區域，但其回報數量卻只有零星幾件，新北市甚至掛零。此六縣市的既有違章工廠數都是其他縣市的2倍以上，新增的速度可想而知。



地球公民基金會強調，目前的排程稽查率達6成3，但實際回覆已稽查的案件僅有2件，致使舉報稽查率只有個位數。如果1個月處理不到30件，難以期待地方政府有能力處理1年6千件的新增量。因此此次新工輔法，除重申2016年5月20日後新增建的農地違章工廠，經舉報後地方政府應即拆除外，還指出，若是地方政府有怠為執行之時，中央政府經濟部應該「代為斷水斷電」，要求中央、各縣市政府認真執法，不讓農地流失，維護農地農用，提升糧食自給率達40%國家目標。