不受敦睦艦隊染疫影響　蔡英文最新施政滿意度首突破7成

▲總統蔡英文出席。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

新冠肺炎爆發至今，政府防疫措施成功地阻止病毒在國內流行，不僅得到許多民眾支持，同時捐贈醫療口罩的「Taiwan can help」國際人道救援，也贏得多國稱讚。據《美麗島電子報》28日公布的最新民調顯示，儘管18日爆發海軍敦睦艦隊集體染疫事件，但在政府有效控管下，總統蔡英文的施政滿意度甚至不減反增，首度突破7成，更有近3成是泛藍支持者滿意蔡英文的施政。

《美麗島電子報》23日至24日進行的國政民調顯示，蔡英文的滿意度為70.3％，較上月的69.4％成長0.9個百分點；不滿意度則是24.1％，較上月的24.9％減少0.8個百分點，「執政滿意度是再創2016年就任總統以來的新高」。

該報指出，若進一步從「政黨傾向」交叉分析，「泛藍」選民對蔡英文的滿意度，在2月的調查時為20.9％，到3月時提高至22％，而此次民調結果，又進一步提升到28％；「不滿意度」則從2月的76.1％、3月的72.2％，又降到67％。該報認為，「換言之，即便是泛藍選民，也有將近3成滿意蔡英文的表現，這與政府控制疫情得當，當然有一定程度的因果關係」。

該份民調調查時間自4月23日至24日，透過「由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）」，調查設籍在全國22縣市，年滿20歲的民眾。

據悉，該民調的抽樣設計的抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）後為了避免未登錄電話號碼的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前，再經「隨機跳號」（random-digit-dial, RDD）替換末2碼做為撥出的電話門號。

該民調在樣本規模方面，成功完訪1070人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%；而樣本代表性與加權則採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數是依內政部公布2020年3月民眾性別、戶籍、年齡資料，與2019年12月的民眾教育程度等特徵，逐項重複進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致（統計檢定顯著水準p-value<0.05），此時整體樣本即具有代表性。