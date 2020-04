【英語多益通】救濟的英文是relief？從振興紓困學多益

▲ 新北公車疫情紓困渡過難關,交通局請中央協助補助。(圖/新北市交通局提供)

文/羅伊伶 Janet Lo

肺炎疫情重創全球經濟,許多國家紛紛祭出振興紓困方案,盼能幫助民眾與企業渡過難關。除了英美、日本及新加坡發放現金之外,台灣政府也跟進,編列1035億的紓困現金救助國民,就讓我們透過各國的振興紓困方案來學習相關的多益單字吧!

紓困方案Relief Package

美國總統川普在3月底簽屬了美國史上最高的2.2兆美元紓困方案,並在自己的推特發文宣布此消息。

“I just signed the CARES Act, the single biggest economic relief package in American History – twice as large as any relief bill ever enacted.“

(我才剛簽屬了美國經濟安全法案,是美國史上最大規模的經濟紓困方案,比過去任何一次的紓困方案金額高出兩倍以上。)

relief這個單字是「放鬆;鬆一口氣」的名詞,英文口語常說的What a relief! 就是「真讓人鬆一口氣!」的意思;其動詞為relieve。

relief用在財經方面則可表示「救濟;補助」,經濟的紓困方案除了relief package之外,也有多種同義的複合名詞可使用,如relief plan / bailout plan / rescue package / stimulus package等。而package則是「配套;方案」的名詞,除了「方案」之外,package的另一個字義「包裹」也是多益的常考單字。

To check the delivery status of your package , please enter the tracking number in the box below.

(欲查詢包裹的運送進度,請於下方空格處輸入貨件追蹤號碼。)

津貼;補助Subsidy

日本方面,政府宣布除了本國居民能得到現金補貼之外,在日本擁有居留權的外國人也同樣能享有此紓困津貼,幫助所有日本的居民對抗經濟衝擊。

The Japanese government will make a one-time ¥100,000 cash subsidy to every Japanese resident including resident aliens.

(日本政府將會提供一次性的十萬日圓現金補貼給每一位日本居民,包含外國居民。)

subsidy為「津貼」的名詞,其動詞為subsidize。另一個多益常考單字allowance與subsidy中文翻譯同為津貼,不過用意與使用情境和subsidy是不同的。subsidy通常是指「給有需要的人」的補助,像是政府津貼;而allowance則是較偏向「零用金」的概念,比如說家長給孩子的零用錢,或是公司提供員工的差旅費或採購零用金等。

The travel allowance in my company is relatively generous compared to other companies in the same industry.

(跟同業相比,我們公司在差旅費的補助上算是滿慷慨的。)

促進;增強 to Boost

在現階段台灣開始發放紓困現金救急,不過在疫情較為緩和或結束後,政府也可能發放振興酷碰券(coupon)及抵用券,以刺激消費、促進經濟成長。

The Taiwanese government budgeted NT$ 13.4 billion for coupons and vouchers to help boost consumption after the pandemic slows down or ends.

(台灣政府匡列了新台幣134億的預算,預計在疫情減緩或結束後,用於發放酷碰券及抵用券以刺激消費。)

在上述例句中,boost這個動詞有「促進;增強」的意思,除了促進消費之外,也常用來描述「增加自信」或「增強免疫力」等情況。

The teacher tried to boost her students’ confidence by not correcting their grammatical errors in the free-speaking activities.

(為了增強學生的自信,老師在自由說話時間試著完全不糾正學生的文法錯誤。)

We need to exercise regularly and keep healthy diets to boost our immunity during the pandemic.

(在疫情期間,我們必須維持規律運動及健康飲食來增強免疫力。)

若是要描述「增強」,還有一個多益常考單字strengthen為boost的同義字,在上面兩個例句中皆可直接替換使用。不過boost另有「增加數量」的意思,而strengthen則無此涵義。

The online promotion this time has successfully boosted the number of customers buying our new product.

(此次的線上促銷活動成功增加了購買我們新產品的顧客量。)

【多益模擬試題】

1. The online celebrity managed to __________ his audiences by interacting with them online personally and using giveaways.

(A) strengthen

(B) improve

(C) boost

(D) extend

2. Workers __________ for the wage subsidy will receive the payment within 7 to 14 days after the application.

(A) efficient

(B) eligible

(C) employed

(D) equivalent

解析:

1. 正解為(C)。題意為「網紅透過親自與觀眾於線上互動及發放贈品來提升觀看數」。(A)為「增強」、(B)為「改善」、(D)為「延長」,故僅(C)「增加數量」符合句意。

2. 正解為(B)。題意為「有資格獲得薪資補貼的勞工,將會在申請後的七到十四天內收到款項」。此句原為關係代名詞子句,但空格前的who are被省略,故空格處應填入形容詞,(A)為「有效率的」、(C)為「受雇的」、(D)為「相等的」,僅(B)「有資格的」符合句意。

