　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新冠肺炎併發症？歐洲「川崎氏症」患者大增　1個月內超過20例血管炎症

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

發燒,生病,溫度計。（圖／達志／示意圖）

▲「持續高燒超過五天」是川崎氏症臨床診斷症狀之一。（圖／達志示意圖）

實習記者施怡妏／綜合報導

新冠病毒肆虐全球，有醫生發現，歐洲各地除了新冠肺炎之外，還同時出現嬰幼兒發燒、血管腫大等「川崎氏症」而住院。義大利和英國專家表示，將研究新冠病毒和川崎氏症病兩者是否有關聯性。衛生大臣漢考克（Matt Hancock）表示，非常擔心這樣的情況，醫療當局正在密切的關注中。

綜合外媒報導，義大利北部是新冠病情最嚴重的地區之一，但近來許多9歲以下的嬰幼兒出現川崎氏症的情形，此外，在馬德里和里斯本也有出現類似的病例，這病症通常在亞洲地區較常出現。義大利兒科心臟專家丘夫雷達（Matteo Ciuffreda）表示，過去一個月中，北部貝爾加莫（Bergamo）當地一間醫院出現超過20例嚴重的血管炎症，是過去一年之內的6倍多，目前只有少數的嬰兒進行快篩。

英國醫學主任斯蒂芬·波維斯（Stephen Powis）表示，先前就有看到關於川崎氏症重症兒童的報導，「但目前要斷定，是否與新冠病毒有關聯還為時過早，已經請相關單位緊急處理調查。」

▲▼新冠病毒疫情期間，法國醫護人員。（圖／路透）

▲新冠病毒疫情期間，法國醫護人員。（圖／路透）

美國兒科學會（American Academy of Pediatrics）表示，目前境內沒有出現類似的病例。傳染病專家奧利里（Sean O’Leary）則表示，自己所屬的醫院今年已經出現許多川崎氏症病患的案例，但是確診感染新冠肺炎的30名兒童未出現相關病徵，「就算兩者疾病之間有關連，也會是很少見的併發症。」

「川崎氏病」是許多兒科醫師認為最棘手的疾病，台灣每年每10萬名5歲以下的兒童中，約有17至25例，且目前病因仍不明。醫師指出，川崎氏病居小兒後天性心臟病排行榜首位，「持續高燒超過5天」是川崎氏症臨床診斷症狀之一，好發於5歲以下的幼童，男童發生率也較高。

【川崎氏症臨床症狀診斷標準】
1.持續發高燒（39-40 °C）超過五天。
2.手腳紅斑、浮腫或皮膚脫屑，特別是指尖周圍。
3.不同型態的皮疹，廣泛分佈在四肢和軀幹 。
4.兩眼結膜充血，但無分泌物。
5.口腔黏膜變化，如草莓舌或嘴唇紅裂，甚至出血。
6.急性非化膿性頸部淋巴結腫大，單側或雙側，直徑至少1.5 公分。

ET快訊
快訊／全台錢櫃17門市歇業一週　罹難者每位發1百萬補助金
台南27個人潮熱點「北市僅4個」　柯文哲爆：有確診出沒才會設
訪北韓記者推測「金正恩肯定身亡」　火車停元山不對勁…境內早出
不敵疫情！超夯親子餐廳「大樹先生的家」安和店結束營業
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

婆婆憂疫情「下跪求想跟兒子住」...但不要她和孫！人妻無奈：想離婚

脫北議員曝：金正恩無法靠自己步行或站立！　專列停元山全是障眼法

大馬副衛生部長帶頭「14人聚餐」　違反管制令被罰1000令吉

北韓「第一家庭」成員超神祕！　金正恩愛女「朱愛」…竟意外遭他公開

印尼「新冠肺炎死亡人數」遭踢爆：約2000人走太快來不及計算！

新冠肺炎併發症？歐洲「川崎氏症」患者大增　1個月內超過20例血管炎症

確診兒童出現「身體異常發炎」　英國警告：可能和其他病原體有關

金正恩爽玩「噴氣滑雪」？　韓美同天派6偵察機監看北韓

德國強制要求全民戴口罩！違者最高罰32萬元　累犯者罰更重

比爾蓋茲：美國各州為經濟解放　怕會成為下個紐約

胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎

水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

「淡黃的長裙」真的穿黃裙現身　一開口驚呆...網友急cue Jony-J

王力宏尬那吾克熱快嘴Rap《漂向北方》　青峰、張韶涵看傻到忘記拍手

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

阿Ben傳訊息給小豬「替他禱告」　小可心疼周揚青：很大的傷害

婆婆憂疫情「下跪求想跟兒子住」...但不要她和孫！人妻無奈：想離婚

脫北議員曝：金正恩無法靠自己步行或站立！　專列停元山全是障眼法

大馬副衛生部長帶頭「14人聚餐」　違反管制令被罰1000令吉

北韓「第一家庭」成員超神祕！　金正恩愛女「朱愛」…竟意外遭他公開

印尼「新冠肺炎死亡人數」遭踢爆：約2000人走太快來不及計算！

新冠肺炎併發症？歐洲「川崎氏症」患者大增　1個月內超過20例血管炎症

確診兒童出現「身體異常發炎」　英國警告：可能和其他病原體有關

金正恩爽玩「噴氣滑雪」？　韓美同天派6偵察機監看北韓

德國強制要求全民戴口罩！違者最高罰32萬元　累犯者罰更重

比爾蓋茲：美國各州為經濟解放　怕會成為下個紐約

Lexus首款純電休旅 「UX 300e」 大陸上市　台灣不引進

黃偉哲槓上中央狂轟「1968APP」　唐鳳：就事論事循序調整

錢櫃全台17門市歇業一週　罹難者每位發給1百萬補助金

Uber載運3000萬...女司機下車買鹽水雞秒被劫　落網2匪一審重判

媽眼眶紅了！回房見主子「抱著哄睡」寶寶　心疼她打完疫苗在哭哭

婆婆憂疫情「下跪求想跟兒子住」...但不要她和孫！人妻無奈：想離婚

枕邊的他是渣男嗎？十個潘朵拉盒子沒有勇氣千萬別打開

脫北議員曝：金正恩無法靠自己步行或站立！　專列停元山全是障眼法

防疫五月天「100天爆肝護台」！盤點十大新冠關鍵字　網淚謝鋼鐵團隊

大馬副衛生部長帶頭「14人聚餐」　違反管制令被罰1000令吉

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

國際熱門新聞

北韓準備閱兵　外媒：將辦金正恩葬禮

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

4匪逼交出女友　17歲少年怒抽刀殺人：關7年還好

就是這隻！雲南蝙蝠「體內病毒96.2％跟新冠病毒相似」

即／南韓媒體：美韓偵測衛星捕捉金正恩到最新動態

流放海外30年　金正恩叔叔可能接班

金正恩發出賀電給南非總統

譚德塞自認防疫有成　聽WHO建議的國家防疫較佳

美首名新冠肺炎死者「心臟破裂」

性侵犯塗屎拖審判　鞭刑24下照打

荷蘭駐台機構　改名：在台辦事處

《紐郵》稱台灣「專制」　駐紐辦事處回嗆

《紐郵》：台灣防疫專制！全民被追蹤

英媒爆：金與正是「等待繼位的暴君」

更多熱門

相關新聞

湖人申請中小企業貸款惹議　退紓困金

湖人申請中小企業貸款惹議　退紓困金

新冠肺炎(COVlD-19)疫情衝擊全球經濟，美國為援助中小企業，推出3490億美金的「薪資保護貸款計畫」(PPP)，《ESPN》披露市值高達44億美金、高居NBA第2的豪門湖人也申請了紓困金，得到約460萬美金，因為很多中小企業無法得到援助而倒閉，湖人決定全額退還這筆貸款。

美國經濟Q2萎縮至多30％！　白宮顧問：Q3將恢復正成長

美國經濟Q2萎縮至多30％！　白宮顧問：Q3將恢復正成長

運動產業紓困　20億振興抵用券上路

運動產業紓困　20億振興抵用券上路

恐怖航班落地！「機上62人」感染新冠肺炎

恐怖航班落地！「機上62人」感染新冠肺炎

口罩外交對台灣加入WHO有幫助？

口罩外交對台灣加入WHO有幫助？

關鍵字：

川崎氏症新冠病毒新冠

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

北韓準備閱兵　外媒：將辦金正恩葬禮

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

羅志祥、周揚青「私密對話截圖」曝光

不要的貼圖可退貨！LINE推「三步驟拿回5代幣」

17年前認羅志祥當乾兒子！「乾媽」陳美鳳301字發聲

羅志祥被霸凌…鍾明軒「逆風發文」嗆：關台灣人屁事！

野生2藝人坐路邊喝咖啡！

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

海軍奔摩鐵「0人感染」！他驚呆

雷／《夫婦》劇名設計藏伏筆！細看圖案全是爆點

慶生變忌日「閨蜜朋友全獲救」　弟：誰帶我姊去錢櫃？

柯文哲愛將爆不倫　四天三夜全直擊

瀏覽疫情資訊！手機突黑屏「戶頭剩183元」

4匪逼交出女友　17歲少年怒抽刀殺人：關7年還好

忍住不上床就有300萬入袋！

更多

最夯影音

更多
胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎

胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎
水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面