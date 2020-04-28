新冠肺炎併發症？歐洲「川崎氏症」患者大增　1個月內超過20例血管炎症





▲「持續高燒超過五天」是川崎氏症臨床診斷症狀之一。（圖／達志示意圖）

實習記者施怡妏／綜合報導

新冠病毒肆虐全球，有醫生發現，歐洲各地除了新冠肺炎之外，還同時出現嬰幼兒發燒、血管腫大等「川崎氏症」而住院。義大利和英國專家表示，將研究新冠病毒和川崎氏症病兩者是否有關聯性。衛生大臣漢考克（Matt Hancock）表示，非常擔心這樣的情況，醫療當局正在密切的關注中。

綜合外媒報導，義大利北部是新冠病情最嚴重的地區之一，但近來許多9歲以下的嬰幼兒出現川崎氏症的情形，此外，在馬德里和里斯本也有出現類似的病例，這病症通常在亞洲地區較常出現。義大利兒科心臟專家丘夫雷達（Matteo Ciuffreda）表示，過去一個月中，北部貝爾加莫（Bergamo）當地一間醫院出現超過20例嚴重的血管炎症，是過去一年之內的6倍多，目前只有少數的嬰兒進行快篩。

英國醫學主任斯蒂芬·波維斯（Stephen Powis）表示，先前就有看到關於川崎氏症重症兒童的報導，「但目前要斷定，是否與新冠病毒有關聯還為時過早，已經請相關單位緊急處理調查。」





▲新冠病毒疫情期間，法國醫護人員。（圖／路透）

美國兒科學會（American Academy of Pediatrics）表示，目前境內沒有出現類似的病例。傳染病專家奧利里（Sean O’Leary）則表示，自己所屬的醫院今年已經出現許多川崎氏症病患的案例，但是確診感染新冠肺炎的30名兒童未出現相關病徵，「就算兩者疾病之間有關連，也會是很少見的併發症。」

「川崎氏病」是許多兒科醫師認為最棘手的疾病，台灣每年每10萬名5歲以下的兒童中，約有17至25例，且目前病因仍不明。醫師指出，川崎氏病居小兒後天性心臟病排行榜首位，「持續高燒超過5天」是川崎氏症臨床診斷症狀之一，好發於5歲以下的幼童，男童發生率也較高。

【川崎氏症臨床症狀診斷標準】

1.持續發高燒（39-40 °C）超過五天。

2.手腳紅斑、浮腫或皮膚脫屑，特別是指尖周圍。

3.不同型態的皮疹，廣泛分佈在四肢和軀幹 。

4.兩眼結膜充血，但無分泌物。

5.口腔黏膜變化，如草莓舌或嘴唇紅裂，甚至出血。

6.急性非化膿性頸部淋巴結腫大，單側或雙側，直徑至少1.5 公分。