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超恐怖航班落地！　揪出「機上62人」感染新冠肺炎

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▲新冠肺炎,上海,武漢肺炎,機場,檢測 。（圖／路透社）

▲新冠肺炎傳染性極強。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

4月21日以來，陝西省已累計通報了62名曾搭乘莫斯科至北京的CA910航班人員感染新冠肺炎（50人為確診病例，12人為無症狀感染者）。其中，37人乘坐4月19日航班，另25人乘坐4月26日航班。

陝西省衛健委4月28日通報稱，4月27日8時至28日8時，陝西新增境外輸入新冠肺炎確診病例20例、無症狀感染者5例，均為中國籍，4月26日乘坐莫斯科至北京航班CA910，4月27日到達第一入境點西安咸陽國際機場後入境，航班落地後，全部人員落實海關檢疫、核酸檢測、點對點轉運、隔離診療、隔離醫學觀察等閉環管理措施，無陝西省內自行活動軌跡。

通報還提到，新增密切接觸者148人，均為新增確診病例和無症狀感染者的同機乘客，全部已落實集中隔離醫學觀察措施。

此前，陝西省衛健委4月21日、22日、25日累計公布了37名4月19日乘坐CA910航、20日由西安咸陽國際機場入境的人員感染新冠肺炎（30人為確診病例，7人為無症狀感染者）。

另外，截至4月28日，陝西鄰省山西已累計通報了59例由俄羅斯輸入、搭乘國際航班經停太原入境的確診病例。

3月22日，大陸民航局、外交部、國家衛健委、海關總署、國家移民管理局發布公告稱，自3月23日零時（北京時間）開始，所有目的地為北京的國際始發客運航班均須從天津、石家莊、太原、呼和浩特、上海浦東、濟南、青島、南京、瀋陽、大連、鄭州、西安12個指定的第一入境點入境。

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