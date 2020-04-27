關廟麵、台啤登場即秒殺　浙江台青「直播帶貨」1.5 小時完售26種商品

▲浙江玉環台灣青年創業家楊苡苓（圖右），首度嘗試直播帶貨。（圖／受訪者提供）

記者魏有德／綜合報導

受新冠肺炎疫情影響，大陸「宅經濟」成為市場熱門，從中央及地方官員到企業老闆，紛紛透過網路「直播帶貨」，刺激線上消費。在浙江玉環的8位台灣青年創業家，為了佈局「新零售」市場，首度嘗試直播，推出的26種台灣商品在1.5小時內銷售一空，總共成交725筆，成效出奇良好，令他們鬆了一口氣。

▲楊苡苓等人共準備26種台灣商品投放直播平台交易，成交725筆，商品全銷售一空。（圖／受訪者提供）

「這個真的超好的，買它！」，在玉環經營「台寶我家」的創業者楊苡苓首度以直播的方式銷售台灣商品。她表示，雖然很緊張，會擔心直播的時候會詞窮，「但看過很多直播之後，發現還是展露自己的真性情會更自在。」

楊苡苓提到，「像是台灣啤酒、雅方冰品、台南關廟麵及味丹冬瓜茶，這些平時店裡比較熱賣的產品，這次也特別拿來參與直播秒殺！」楊苡苓認為，台灣商品的好品質，還沒有讓玉環以外的更多消費者知道，「以冰淇淋類商品為例，最快只要37分鐘便能完成通關，應該是大陸最快的速度。」

▲直播帶貨成為大陸時下最受關注的新零售模式。（圖／翻攝淘寶）



這場由玉環當地台灣青年創業者舉辦的直播帶貨首秀，共進行1.5小時，事先挑選的26種優惠福利價商品被秒殺一空，實時成交達到725筆。數據顯示，當地的傳媒中心直播平台吸引了5.13萬當地消費者進入直播間參與秒殺，微博直播平台則累計有超過500萬人次觀看，甚至有不少網友留言「哭訴」沒搶到熱門商品。

據了解，大陸在疫情趨緩後，包括四川、江蘇、浙江、湖南等地，多名地方首長化身「網路主播」，透過直播的方式銷售當地特產。據中國商務部「商務大數據」監測，第一季電商直播超過400萬場，其中，家居用品、廚具、健身器材等受到消費者青睞，銷量比去年同期成長超過40%。

▲大陸國家主席習近平陝西考察時，走到直播平台前與村民互動。（圖／翻攝央視）

此外，大陸國家主席習近平日前在陝西金米村考察時，也一度走到直播平台前，與村民交流，鼓勵電商賣農產品的銷售模式。習近平表示，「電商作為新興業態，既可以推銷農副產品、幫助群眾脫貧致富，又可以推動鄉村振興，是大有可為的。」