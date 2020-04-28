一起來照顧毛小孩　2020年動物之家長期志工訓練班開跑囉！

▲2020年動物之家長期志工訓練班開跑，台南市動保處籲請有興趣民眾踴躍報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為增進於台南市動保處動物之家服務志工，對流浪犬貓社會化及行為問題矯正的專業度，提昇流浪犬貓的動物福祉與認養率，動保處於2016年起即開辦行為訓練講座，讓投入照護浪犬貓的長期志工有充分的教學資源去進修成長，而2020年更依據志工年資分為初階班與進階班，讓動物照顧的技能更加專業。

請繼續往下閱讀...

台南市動保處表示，本次初階班除了犬貓的肢體語言及幼犬幼貓的行為教育，並提供實作演練，親自操作正向訓練的技巧，讓志工在協助民眾認養時，更有經驗解說如何建立狗狗剛領養回家的禮儀培養。課程並針對醫療美容做減敏制約的學習，因為多數的問題行為其實都發生在日常生活的洗澡、剪指甲、清耳朵這種寵物犬必須與人類共同生活不得不配合的護理動作，如果犬貓不配合或激烈反抗咬人，常常會見到主人或是醫生、美容師受傷，或是招致棄養。

在收容所內除了未曾與人相處過的浪犬貓，更多是會咬人而被棄養的家犬貓，學習如何讓犬貓乖巧並快樂的配合醫療或照護行為，不僅是動物之家志工更是認養飼主的一大課題。除了照護訓練，本專班也提供了攝影教學，讓志工在服務時更能拍出狗貓可愛的認養照片！

進階班部分則針對服務較久的志工提供更深入的理論與實作，包含群聚收容管理、恐懼狗的社會化、徒手復健課程、孩童及家庭與狗兒的影響與生活應對，並結合職能與浪浪提供手工藝課程，讓志工的服務更多元豐富。

本次初階班提供兩堂講座課供認養動物之家犬貓的民眾免費參加，課程為犬貓演化與肢體語言（7月18日）及幼犬幼貓的行為教育（8月15日），動保處歡迎民眾來電報名，請洽06-2964439連絡人張小姐。如有興趣加入動物之家志工隊，也歡迎於上班時間來電洽詢！

・地表最浪漫的茶花粉色，讓少女尖叫