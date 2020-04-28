訪北韓記者推測「金正恩肯定身亡」　火車停元山不對勁…境內早出現紛亂！　

▲曾訪問過北韓多次的記者推測，金正恩可能真的凶多吉少。（圖／朝中社）

記者陳亭伃／綜合報導

北韓領導人金正恩多日未公開露面，外界對於他生死眾說紛紜，甚至接班人可能是妹妹金與正、或是叔叔金平日說法不一。過去曾到訪過北韓超過十多次的記者卡利（Roy Calley）就推測，「幾乎可以肯定金正恩已經死亡，並且將由金與正接任領導人一職。」

根據英國《每日快報》報導，卡利過去曾多次訪問北韓，對於北韓政權狀況相當了解，對於此次金正恩神隱16日未露面，他認為可能「真的出大事」且幾乎可以判定金正恩已經過世，且將由金正恩的妹妹金與正接任北韓領導人一職，而北韓境內可能正在迅速的調整狀態。

卡利表示，如果金正恩過世的消息得到證實，北韓人民可能將出現前所未有的悲傷情緒，並且會至少有一個月的「社會崩潰」。而對於日前金正恩的專用火車停靠在東部元山的火車站，卡利認為應該是「千真萬確」，且自己對於北韓的了解「如果金正恩真的沒事，北韓就會向全世界宣布，因為他們並不喜歡外界過多的揣測」。

此外，卡利也提到為何推測金與正將接任領導人一職，主要是因為過去她曾陪同哥哥參與許多重大活動、元首會面，在北韓政壇地位重要，但無論是誰成為北韓領導人，短時間內北韓將不會有重大的改變。

美國《華盛頓郵報》也引述南韓《每日朝鮮》報導，金正恩的身體情況在平壤出現各種謠傳，導致人心惶惶，甚至出現囤積生活必需品的狀況。俄羅斯的北韓問題專家蘭科夫（Andrei Lankov）也表示，金正恩可能確實有出現問題，北韓民眾恐怕將面臨嚴重危機。