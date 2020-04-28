老公呼呼大睡…妻心死「懷抱幼女27F墜亡」　家屬見屍：憂鬱症這麼嚴重嗎？

▲女博士帶著孩子跳樓自殺。（示意圖／pakutaso.com）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南省長沙市27日驚傳一起令人鼻酸的自殺案。一位海歸女博士凌晨5點抱著才出生幾個月的女兒，走上27樓，隨後毅然決然跳下，雙雙墜地慘死。丈夫驚聞慘案，當場崩潰慘叫，「我什麼都不要，我只要我的女兒，為什麼要把她帶走？」

據《瀟湘晨報》報導，事發湖南長沙市芙蓉區東業上城嘉苑社區，4月27日凌晨5點左右，社區一名清潔工途經9號樓下時，發現樓棟側面草坪上圍著幾個人，走近詢問才知道，「有人疑似從樓上跳下，並當場死亡，」地面上有一些血跡。據悉，死亡的是一名30多歲的女子和一名女嬰。現場已經有人報了警，但當時並不能確認死者的身分。

據社區所屬的管委會工作人員透露，他們巡查時發現死者，當時就報了警，並到 9 棟逐戶詢問來確認死者的身分，但最終確認死者為不遠處另外一棟樓的蘇姓女住戶。

死者蘇女的家在不遠處另一棟樓某層，家中已經有很多聞訊趕來的親屬。她的丈夫李強在門口的走廊上踱來踱去，身上有些酒味，一邊哭泣，一邊口中不停地自言自語，「我什麼都不要，我只要我的女兒，為什麼要把她帶走，把我女兒留下好吧。」幾名親友守在旁邊寸步不離，生怕他出現意外。

▲事發社區。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

「可能是太難受了，剛才他衝到廚房裡喝了幾口酒。」一名親友歎息表示，死者蘇女今年 37 歲，平時和丈夫及家中老人居住在這裡，「丈夫在附近某科研單位上班，她在寧鄉市某機構上班；死去的孩子才5個月，是他們的二胎；大的小孩已經 7 歲，上國小。」

據悉，蘇女和丈夫都是博士畢業，她還是一名海外留學歸來的博士。親友描述，在事發當天，李強因為加班，一直到凌晨4點才回到家睡覺，凌晨5點就已經發現事發，「從時間上推斷，她疑似在這期間獨自抱著小女兒走出家門，來到地下室再趕到另一棟樓的樓頂選擇自殺。」

有住戶質疑，社區很多樓棟通往露台的大門都是敞開的，「管委會在安全監管方面有一定的責任。」目前，警方介入後也已經排除了他殺可能。一名家屬稱，蘇女的死可能與其患有抑鬱症有關，「之前有一點症狀，但沒想到有這麼嚴重。」

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