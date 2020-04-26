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這裡跳下去會不會死...國一妹下秒「自行後仰」墜樓亡！2室友全程目睹

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記者蔡儀潔／綜合報導

安徽郎溪縣的國一女學生小劉（化名）在開學日墜樓死亡！事發於23日上午8點23分，當時她爬上宿舍樓護墻，並面朝內、被朝外坐在護牆上，面對室友的勸說，小劉反問「從這裡跳下去會不會死？」9時30分左右，2名室友目睹小劉「自行後仰」墜樓死亡。

▲▼孤單,失戀,自殺,跳樓,憂鬱,分手,頂樓,單身。（圖／翻攝自pixabay）

▲小劉於4月13日按開學日期為自己的生命作了「倒計時」。（示意圖，非本文當事人／翻攝自pixabay）

根據郎溪縣教體局26日發布的通報，23日是郎溪縣惠園學校國一生的開學日，上午8時23分左右，小劉由母親陪同入校，隨後到住宿的4樓404宿舍，期間與室友數次進出，幫助搬運行李，最後與室友回到宿舍。

室友在整理床舖時，小劉自行搬了一張板凳來到護牆處，爬上護牆並面朝內、背朝外坐在上面，室友2次勸說危險讓其下來，但小劉反問「從這裡跳下去會不會死？」。

9時30分左右，2名室友目睹小劉自「自行後仰」墜樓，隨即大聲呼救，宿管教師發現情況立即撥打120、110，並積極組織搶救，但最後小劉經醫院搶救無效死亡。

經過深入調查發現，小劉曾在與同學的交談中流露悲觀情緒，並在日記中自感患有抑鬱症，多次在網上查詢相關資訊，暴露出輕生厭世念頭，並於4月13日按開學日期為自己的生命作了「倒計時」。

▲▼ 學校外景。（圖／紅星新聞）

▲ 學校外景。（圖／紅星新聞）

關於網上傳言事發現場監視器畫面被「技術性覆蓋」，經該校監視器安裝公司技術人員介紹，在調取影片時發現錄像存儲設備存在故障，導致每20分鐘左右就自動覆蓋存儲內容，因平時監控畫面正常，因此難以發現該故障。

由於警方出警及時，提取保存了小劉墜樓瞬間的畫面，能客觀反映事發時的情況。目前，小劉的善後相關事宜及學校師生心理疏導工作正有序開展中。

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