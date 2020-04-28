等待盛飯的糖果色泳池少女：斯洛伐克攝影師Maria Svarbova的瀲灩食堂

斯洛伐克攝影師Maria Svarbova最為人所熟知的，即是她的泳池系列──在水色湛藍、光潔冷斂畫面中，總有著面無表情、穿著鮮豔多彩泳衣的模特兒，使得完美追求黃金比例與水平對稱的構圖裡，透出一種詭譎平靜的超現實感，而這回，攝影師將女孩們帶到了食堂。

新曝光的《Dining Room》系列，延續了Svarbova社會主義時期廢棄建築物的關注喜好，在帶有大片水漬的天花板、油漆斑駁的牆面、單調不平整的磁磚、簡陋的打飯取餐台與餐桌組成的空間中，穿著帶有青春朝氣的亮色T恤與體操短褲、紅底白邊連身衣，並且綁起簡潔馬尾的女孩們，同樣眼神抽離，直挺挺排排站立或端坐著，女兵一般地拿好與背景風格相類的黃餐盤。

而縱使在不同地場景裡，我們仍舊能見到泳池系列的影子──就在那如水池一般、幾可鑑影的強烈光感地板上，也在那令人熟悉的冷藍調色中，以及綁上編號的女孩們，併排舉起雙手宛如施做運動前的預備動作裡。

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復古食堂的系列未來感圖像，Svarbova再度以高度的掌控力演示其獨特風格，帶來如夢般的超現實視覺饗宴。

圖片來源／Behance

（完整文章請看城市美學新態度）

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