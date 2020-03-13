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14歲少女穿「處男殺手戰袍」被攝　法官怒了：側乳一覽無遺，屬猥褻照

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「處男殺手戰袍」。（圖／翻攝自推特）

▲攝影師找少女穿露側乳「處男殺手戰袍」拍照。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

日前一名33歲陳姓攝影師與14歲國中少女達成協議，要求對方穿上俗稱「處男殺手戰袍」的露背毛衣拍攝寫真，豈料陳男將照片外流，之後被控引誘少女拍猥褻照，讓他自覺非常冤屈，認為照片裡少女「三點不露」，怎麼能算是猥褻照，但最後仍遭判刑2年2月。

據《自由時報》報導，陳男2017年年底與少女在花博公園外拍時認識，之後陳男開出3000元的價碼約少女去汽車旅館擺出各種姿勢、銬上手銬拍攝性感照，，期間讓女方穿上號稱「處男殺手戰袍」的露背高領毛衣，並提供胸貼做好防護措施；事後陳男卻將這些性感照分享至LINE群組，結果被指控引誘少女拍猥褻照。

出庭後陳男喊冤，表示若拿高價品才算是引誘少女，但自己僅僅給了3000元，而且他拍的照片都是三點不露，沒有任何猥褻畫面，陳男的律師也指出，這種照片只能算是性感照，不構成猥褻的要件。

法官認為，3000元對一名國中少女來說最算極大的誘惑，屬於引誘行為，另外照片中可見少女穿著比基尼，雖然不能與猥褻混為一談，但卻刻意擺出性愛姿勢，加上其他照片裡少女身穿開胸露裸背毛衣，側乳以及屁股溝一覽無遺，會讓人產生性幻想，因此認定這些照片屬於猥褻照，最終依兒少性剝削防制條例「引誘使少年被拍攝猥褻行為電子訊號」罪名，判刑2年2個月。

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