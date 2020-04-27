北捷驚傳2人互毆！上位壓制「月台變擂台」…民眾嚇傻跟拍

▲松江南京站傳鬥毆事件。（圖／讀者提供）



記者柯振中、張君豪／台北報導

月台變擂台！台北捷運松江南京站27日晚間7點驚傳打架事件，一名身穿藍衣、藍褲的男子與一名身穿黑衣、黑褲在月台發生肢體衝突，黑衣黑褲男被藍衣藍褲男壓制在地，場面看起來相當混亂。一旁民眾看見，連忙拿起手機錄影，勸2人「不要打架啦」。目前捷運警察已經受理該案件，雙方糾紛已排除，是否提告仍在了解中。

藍衣藍褲男與黑衣黑褲男在捷運松江南京站發生衝突，在上車閘門前大打出手，場面相當危險，讓民眾趕緊拿出手機錄下，同時勸2人「不要打架」。依據錄影畫面，黑衣黑褲男被藍衣藍褲男壓制在地，仍睜大眼睛瞪著對方，大嗆「怎樣」，接著打算動手擺脫束縛，往對方臉上揮了一拳。

▼雙方纏鬥許久，捷運已經關門開走，還持續在地上扭打。（圖／讀者提供）



經過約一分鐘的扭打，黑衣黑褲男擺脫束縛，從地上站起身，與藍衣藍褲男凶狠對瞪、叫囂。2人隨後撿起打架時掉落的隨身物品，快步離開現場。

捷運警方指出，這起案件發生在晚間7點左右，已經了解案情、排除雙方糾紛，而雙方是否提告，仍在進一步了解當中。據了解，鬥毆的2人皆從小巨蛋站進站，其中一方搭扶梯趕時間「超車」，發生肢體碰撞，雙方爆發口角，一路吵到松江南京站，下車後開始肢體衝突。警方表示，雙方傷勢較輕，已交由長春派出所協調，詳情仍待進一步釐清。

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▼2人打完後互瞪對方一眼。（圖／讀者提供）

