華碩ROG推出全球首款靜電與釹磁動雙單體電競耳麥

特約記者洪聖壹／綜合報導

華碩看好電競市場發展，ROG玩家共和國宣布推出世界首款採用靜電單體與釹磁動雙單體電競耳麥— ROG Theta Electret，可搭配高端DAC和擴大機，提供更高解析音質，首波上市購入隨貨即附贈ROG Throne RGB耳機架(市價2,990)。

ROG Theta Electret採用靜電驅動單體技術以及獨家ROG Essence釹磁鐵驅動單體和氣密腔體設計。外觀上採用了符合人體工學的反 D 形設計，除了採用經過專業調教的可拆卸獨立麥克風與符合人體工學的設計之外，它的 ROG Hybrid 耳罩裡頭有減壓材質海綿，能降低眼鏡玩家對於配戴耳罩式耳機的不適感，以提升遊戲與聽覺體驗。針對長時間配戴思考到的快速散熱纖維及 100% 蛋白質皮革，可降低佩戴眼鏡者感受到的壓力，快速散熱設計則可降低 25% 的熱能，提供更高的舒適度與隔音效果。

ROG Theta Electret 搭載 hi-fi 等級鍍銀銅線，可通過較大的音場和出色的再現效果來改善音質清晰度。 其實相較於其他類型的音源線，鍍銀銅線具有最小的能量損耗，且保留原始材料的高頻範圍，用在電競耳機方面，在玩FPS遊戲的過程中，更能夠做到聽聲辨位的表現。

這副耳機還有一個特別的地方在於通訊品質，官方宣稱通過Discord 與TeamSpeak等多項通訊App應用程式認證，不僅具備信號導流技術，可確保遊戲中的語音不失真，且耳罩上直覺的控制按鈕更可在不中斷遊戲的情況下，立即將麥克風靜音，使玩家專心投入遊戲。

從配件來看，ROG Theta Electret隨附兩款不同尺寸與觸感的ROG Hybrid反D型耳罩，一組採用柔軟親膚的100%蛋白質皮革與快速散熱透氣網狀纖維，適合外出時盡情享受遊戲；另一組耳罩則加入快速散熱纖維，有效降低25%熱能，減輕佩戴眼鏡者的壓迫感，提供更佳的舒適性與隔音效果，即使長時間遊戲也能常保涼爽，售價方面鎖定在萬元區間，建議售價9,900元。