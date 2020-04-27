　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

華碩ROG推出全球首款靜電與釹磁動雙單體電競耳麥

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

特約記者洪聖壹／綜合報導

華碩看好電競市場發展，ROG玩家共和國宣布推出世界首款採用靜電單體與釹磁動雙單體電競耳麥— ROG Theta Electret，可搭配高端DAC和擴大機，提供更高解析音質，首波上市購入隨貨即附贈ROG Throne RGB耳機架(市價2,990)。

ROG Theta Electret採用靜電驅動單體技術以及獨家ROG Essence釹磁鐵驅動單體和氣密腔體設計。外觀上採用了符合人體工學的反 D 形設計，除了採用經過專業調教的可拆卸獨立麥克風與符合人體工學的設計之外，它的 ROG Hybrid 耳罩裡頭有減壓材質海綿，能降低眼鏡玩家對於配戴耳罩式耳機的不適感，以提升遊戲與聽覺體驗。針對長時間配戴思考到的快速散熱纖維及 100% 蛋白質皮革，可降低佩戴眼鏡者感受到的壓力，快速散熱設計則可降低 25% 的熱能，提供更高的舒適度與隔音效果。

ROG Theta Electret 搭載 hi-fi 等級鍍銀銅線，可通過較大的音場和出色的再現效果來改善音質清晰度。 其實相較於其他類型的音源線，鍍銀銅線具有最小的能量損耗，且保留原始材料的高頻範圍，用在電競耳機方面，在玩FPS遊戲的過程中，更能夠做到聽聲辨位的表現。

這副耳機還有一個特別的地方在於通訊品質，官方宣稱通過Discord 與TeamSpeak等多項通訊App應用程式認證，不僅具備信號導流技術，可確保遊戲中的語音不失真，且耳罩上直覺的控制按鈕更可在不中斷遊戲的情況下，立即將麥克風靜音，使玩家專心投入遊戲。

從配件來看，ROG Theta Electret隨附兩款不同尺寸與觸感的ROG Hybrid反D型耳罩，一組採用柔軟親膚的100%蛋白質皮革與快速散熱透氣網狀纖維，適合外出時盡情享受遊戲；另一組耳罩則加入快速散熱纖維，有效降低25%熱能，減輕佩戴眼鏡者的壓迫感，提供更佳的舒適性與隔音效果，即使長時間遊戲也能常保涼爽，售價方面鎖定在萬元區間，建議售價9,900元。

ET快訊
慶台灣再「0確診」！美食優惠懶人包　手搖飲第2杯免費喝
愷樂偷腥羅志祥「再丟1代言」！　2廠商擬提告求償
金正恩若倒下「金與正得逃命」！　脫北記者曝原因
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

華碩ROG推出全球首款靜電與釹磁動雙單體電競耳麥

MacBook Pro最好用右側接口充電！避免電腦因高熱影響效能

愛訂美食外送？現在IG也可以點餐了

印度手機市場掀中國風！　Vivo Q1 出貨量首度超越三星

電力控管冠軍機！　小米新旗艦Mi 10 Pro實測打敗各大廠牌

世界首創自動直向投影模式　宏碁可攜式LED投影機正式開賣

傳Google曾開發網站捐款功能　目前計畫已胎死腹中

搜尋不到想要的內容？Google Search將提供提醒使用者重下關鍵字功能

新iPhone SE進階介紹與6組達人點評：告訴你哪些人值得買

Telegram也要進軍「群組視訊通話」戰場！最快今年推出新功能

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

愷樂深夜向周揚青道歉「誠心說對不起」　爸爸9年前逼問羅志祥：何時下聘？

台中身障父女谷關擺攤遭歧視　被嗆「社區沒出矮ㄟ」：很心酸

阿虎曝「和大根談心」：他有在反省！　沒參加過小豬轟趴？「沒有被受邀」

新手爸火噬亡...目睹「老公被抬出」　她哭斷腸緊捏雙手：孩子才剛1歲

錢櫃大火釀5死！消防隊長曝「5項消防設備全關」：嚴重人為疏失

華碩ROG推出全球首款靜電與釹磁動雙單體電競耳麥

MacBook Pro最好用右側接口充電！避免電腦因高熱影響效能

愛訂美食外送？現在IG也可以點餐了

印度手機市場掀中國風！　Vivo Q1 出貨量首度超越三星

電力控管冠軍機！　小米新旗艦Mi 10 Pro實測打敗各大廠牌

世界首創自動直向投影模式　宏碁可攜式LED投影機正式開賣

傳Google曾開發網站捐款功能　目前計畫已胎死腹中

搜尋不到想要的內容？Google Search將提供提醒使用者重下關鍵字功能

新iPhone SE進階介紹與6組達人點評：告訴你哪些人值得買

Telegram也要進軍「群組視訊通話」戰場！最快今年推出新功能

被問有無「雙機」躲查勤？　馬力歐自嘲：1支都不會響了還2支！

快訊／防社區感染！五一連假趨近…高市府組「快速反應小組」

找到最早隕石墜落砸死人證據　藏在鄂圖曼土耳其的三封手稿

公共區域炸菸味彈！惡鄰「一進電梯就點菸」…癮君子：連我都無法接受

4男性好友秒衝診間窩心關切！《機智醫生生活》帥氣女主CP站哪對？

范丞丞被爆戀愛「跟女友同居北京家」　網曝親密照片…工作室狠打臉！

移工宿舍是新加坡定時炸彈　12人一房沙丁魚式隔離

國小硬聯／崇學重新學習　小六重砲薛和坤一年打10轟

THE NORTH FACE發現新路！　全新輕快越野系列探索無限可能

SBL冠軍賽／周俊三拼總教練首冠差1勝 　要留下自己名字

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

3C家電熱門新聞

好市多上架新iPhone SE　省651元

直擊／新iPhone SE今開賣　門市現場未見人潮！

HTC今年首款新機規格曝光！可能有「打孔式」全螢幕

兩代iPhone SE比一比

外媒：喜歡小螢幕的i6果粉　是時候換新iPhone SE了

Andriod跳槽iOS注意了！網列3大換機關鍵細節

三星高CP值Galaxy M11來了

iPhone SE黑白雙色最受歡迎

iPhone爆出「詭異文字」害死機　影片曝光

秒殺款紅色 iPhone SE 最快 5 / 10 進第二批

新iPhone SE進階介紹與達人點評

現在IG也可以點餐了

特殊字串會使iPhone崩潰！蘋果產品接獲訊息會當機　bug尚未修復

爆料三星下款Galaxy A21s！　5000mAh電量搭高解析大螢幕

更多熱門

相關新聞

華碩釋出「第11屆感動久久」宣傳片　徵件祭最高獎金10萬元

華碩釋出「第11屆感動久久」宣傳片　徵件祭最高獎金10萬元

華碩文教基金會與公視共同主辦的「第11屆感動久久」今（21）日正式釋出徵件宣傳短片，由董事長施崇棠獨挑大樑參與宣傳短片的拍攝，除了宣傳短片之外，也邀請到知名網路人氣圖文作家「杰司，難搞」，以貼近年輕人的幽默溫暖筆觸，分享「感動久久」徵件訊息。

防疫導致供應鏈停滯　華碩3月營收年減31%

防疫導致供應鏈停滯　華碩3月營收年減31%

華碩推出跨系統平台「遠距會議套組」　最多可支援250人參與會議

華碩推出跨系統平台「遠距會議套組」　最多可支援250人參與會議

華碩商用筆電稱霸台灣市佔15年　再推全球最輕14吋ExpertBook B9

華碩商用筆電稱霸台灣市佔15年　再推全球最輕14吋ExpertBook B9

全國首創智慧防疫　華碩攜手署立桃園醫院「遠端監測生理數據」

全國首創智慧防疫　華碩攜手署立桃園醫院「遠端監測生理數據」

關鍵字：

華碩ASUS耳麥

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

野生2藝人坐路邊喝咖啡！

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

愷樂停錄《娛百》1個月40萬飛了！　觀眾喊拒看

桃園男家中遭割喉亡！父母見屍掩護：摔死的

茵芙掀「家暴內幕」！右眼大片瘀血…藥師急打求助專線

羅志祥、周揚青「私密對話截圖」曝光

羅志祥喜歡愷樂什麼？十指緊扣影片曝光

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

愷樂道歉後...周揚青首發聲「1符號」曝光「屠豬」行動下一步！

揭羅志祥獨寵愷樂內幕！

還原「錢櫃7樓驚恐逃生」　新秘收驚：以後不敢唱歌了

愷樂爆當羅志祥小三《娛百》收視率出爐！

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

周揚青氣罵羅志祥：活該！　首曝分手前一天狀況

美19歲左投飆164火球　日網友嚇呆

更多

最夯影音

更多
錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了
愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面