全國首創智慧防疫　華碩攜手署立桃園醫院「遠端監測生理數據」

▲ASUS VivoWatch透過手機APP搜集與傳輸生理資訊至醫院雲端。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散全球，華碩（2357）今（20）日宣布，攜手署立桃園醫院，24小時即時遠端監測疑似個案的生理數據，確保醫護人員在執行相關勤務時，避免與其直接接觸，大幅降低感染風險。

華碩表示，主要運用旗下ASUS ZenFone Max Pro超強電力智慧手機，以及穿戴式手錶ASUS VivoWatch所內建的一對多遠距雲端健康管理技術，可24小時即時遠端監測疑似個案的生理數據，還能蒐集資料進一步建立數位模型，讓醫療院所掌握配戴者可能出現的生理狀況。

▲署立桃園醫院雲端大數據監測系統。（圖／華碩提供）

華碩指出，由於ASUS VivoWatch配戴方式與一般手錶相同，再加上根據院所需求所客製化的一對多管理App應用程式，不需額外設定操作，就能透過連續資料蒐集模式，將脈波指數、心率、睡眠、舒壓等生理資訊對接至醫院雲端系統，讓醫院可利用大數據資訊，採取應對措施。

華碩電腦營運長謝明傑表示，智慧醫療服務是華碩在AIOT裡發展的重要項目，不斷為消費者提供先進的科技解決方案，這次很榮幸能與第一線醫療院所合作，為台灣防疫戰線奉獻心力、共同捍衛人民健康，善盡企業社會責任。

衛生福利部桃園醫院副院長陳厚全表示，這次與華碩打造適用於疑似個案、隔離者等健康管理的軟硬體解決方案，除能夠協助將其生理資訊，透過遠端讓醫護人員隨時掌握，未來亦有機會經由署桃與衛福部通力合作，將應用提供給更多需要的隔離者。