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華碩商用筆電稱霸台灣市佔15年　再推全球最輕14吋ExpertBook B9

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲全球最輕的14吋商用筆電 ASUS ExpertBook B9搶先在台上市。（圖／華碩提供）

▲全球最輕的14吋商用筆電 ASUS ExpertBook B9搶先在台上市。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）今（23）日宣布，根據知名市調最新報告顯示，華碩商用筆電去年以逾30%市佔穩奪冠軍，也是自2004年以來，第15年奪得台灣市場銷售冠軍，趁勢再推全球最輕的14吋商用筆電「ASUS ExpertBook B9」。

世界最輕的14吋商用筆電ASUS ExpertBook B9採用鎂鋰合金機身，歷經CNC銑磨製程工序，成就僅870公克、1.49公分的輕薄機身，更較前一款鎂鋁合金製成的型號堅固強韌程度大幅提升38%，並符合嚴格的MIL-STD 810G美國軍用標準，通過含括面板壓力、衝擊、墜落、連接埠耐用、轉軸測試等超越業界要求的嚴苛測試，能確保長期使用也能保持順暢可靠。

ASUS ExpertBook B9具備強大的電池容量，最高搭載66瓦特小時的鋰聚合物電池，且搭配具節能功效的螢幕自動更新技術，讓單次充電最長可提供高達24小時的續航時間，並具備快速充電技術，僅須充電39分鐘即享有60%電量，建議售價49,900元起。

▲全球最輕的14吋商用筆電 ASUS ExpertBook B9搶先在台上市。（圖／華碩提供）

▲全球最輕的14吋商用筆電 ASUS ExpertBook B9搶先在台上市。（圖／華碩提供）

ASUS ExpertBook B9最高搭載第十代Intel Core i7處理器，支援最高兩個2TB，且擁有獨立傳輸通道的PCIe3 X4 NVMe M.2固態硬碟(SSD)，提供龐大的儲存空間與每秒高達3,500MB的資料儲存速度，且最高支援16GB LPDDR3記憶體，可輕而易舉處理多項專業工作負載。

ASUS ExpertBook B9通過Intel雅典娜筆電創新計畫 (Project Athena)認證，集結超凡效能、極致輕薄、電池續航力、高螢幕佔比等特點，採用NanoEdge窄邊框設計，將14吋顯示器嵌入13吋機身，打造高達94%螢幕佔比，搭配NumberPad虛擬數字觸控板、防潑水鍵盤與ErgoLift轉軸設計。

同時配置全方位的連接能力，除USB 3.1 Gen 2、HDMI，還可透過專屬配件連接有線網路管控固定Mac address，還擁有兩個具備高速資料傳輸、影片傳輸、支援快速充電等強大用途的Thunderbolt 3連接埠，更配備最新雙頻WiFi 6技術與Bluetooth 5.0連線功能。

ASUS ExpertBook B9擁有企業級的安全保護，含括指紋感應器、網路攝影機防窺閘、專為人臉辨識登入優化的IR相機、能提高存放密碼與加密金鑰安全性的可信賴平台模組(TPM)、Kensington防盜鎖槽及以裝置鎖控制USB裝置讀寫的六大特色，無論是從硬體保護至身分安全驗證，一應俱全。

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