周揚青新聞「網P圖變周美青」　《ETtoday新聞雲》法務：最重關3年罰75萬

▲網友P圖變造新聞標題，卻刻意留下媒體名稱，增添謠言的可信度。

記者黃君瀚／台北報導

《ETtoday新聞雲》23日新聞〈周揚青心寒：你真的太渣了！ 撕破臉怒揭羅志祥「鹹濕私生活」有原因〉報導了周揚青踢爆羅志祥私生活荒淫無度，不料當天就有無聊網友在臉書上流傳改圖，將「周揚青」名字P圖成前第一夫人「周美青」。《ETtoday新聞雲》法務指出，該行為最重可處3年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣75萬元以下罰金。

《ETtoday新聞雲》人員23日下午就在匿名論壇「K島」（Komica）發現錯誤的P圖，隨後在臉書上開始流傳，然而「美」字與原標題字體不同，還明顯歪了一邊。26日下午有中興大學網友將假圖貼上學生論壇Dcard，提到「今天看到這個報導」云云，刻意誤導閱聽人變造標題後的新聞來自《ETtoday新聞雲》、《ETtoday星光雲》，真是躺著也中槍！

請繼續往下閱讀...

▲《ETtoday星光雲》正確版新聞標題。

該篇討論串底下果真有多名網友未經查證就信了謠言，「周美青是馬英九老婆，記者打錯了，是周楊青（周揚青）才對」、「這次渣的是記者」、「Ettoday娛樂線記者要再加油哦，是沒睡飽嗎？」

《ETtoday新聞雲》法務表示，擅自竄改他人文章內容以及未經商標權人同意即表彰他人商標之人，已涉及違反著作權法以及商標法之規定，甚至可能進一步有貶損他人商譽、減損他人信用等應負之相關民、刑事責任。另外，該不當內容亦可能涉及妨礙他人之名譽，對該他人亦應負擔相關民、刑事責任。

▲《ETtoday新聞雲》和撰文記者才是受害者。（圖／翻攝Dcard）

為使不當利用著作之人有所警惕，茲羅列該行為在法律上可能成立之態樣，惟是否成立仍應視個案實際狀況予以認定，特此說明。

一、著作權法

第 91 條

擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金。

意圖銷售或出租而擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金。

以重製於光碟之方法犯前項之罪者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣五十萬元以上五百萬元以下罰金。

著作僅供個人參考或合理使用者，不構成著作權侵害。

第 92 條

擅自以公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、公開展示、改作、編輯、出租之方法侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金。

二、商標法

第 95 條

未得商標權人或團體商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金：

一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標或團體商標之商標者。

二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標或團體商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標或團體商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

三、民法

第 18 條

人格權受侵害時，得請求法院除去其侵害；有受侵害之虞時，得請求防止之。

第 195 條

不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分。

前項請求權，不得讓與或繼承。但以金額賠償之請求權已依契約承諾，或已起訴者，不在此限。

前二項規定，於不法侵害他人基於父、母、子、女或配偶關係之身分法益而情節重大者，準用之。

四、刑法

第 310 條

意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處一年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。

散布文字、圖畫犯前項之罪者，處二年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金。

對於所誹謗之事，能證明其為真實者，不罰。但涉於私德而與公共利益無關者，不在此限。

第 313 條

散布流言或以詐術損害他人之信用者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科一千元以下罰金。