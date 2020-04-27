口罩掛耳線過短「痛到靠北阿」　宜蘭縣即日起衛生所等地受理更換至5月9日

▲宜蘭縣長林姿妙24日展示領到的口罩掛耳線（箭頭所指）過短會造成耳朵疼痛。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

抗疫利器口罩引發民怨！這陣子宜蘭人買到的成人口罩掛耳線太短，戴起來耳朵超不舒服，甚至出現容易斷裂的瑕疵，因為口罩購買後無法退換，造成不少縣民困擾，上週經宜蘭縣長林姿妙上週反映後，獲衛福部長陳時中承諾後，買到短耳掛成人口罩者，從27日下午2時起至5月9日下午5時止，可到縣內各鄉鎮市衛生所辦理更換。

不少縣民反映，近來依實名制購買到的成人口罩掛耳線太短，戴起來耳朵相當不舒服。但因為口罩購買後無法退換，造成不少縣民困擾。24日林姿妙呼籲中央重視並改善此一問題後，中央也同意可以更換，並授權由地方政府來處理相關換貨問題。

縣府衛生局及宜蘭縣藥師公會已清點縣內尚有庫存的短耳掛口罩，並將由相關單位調度更換為長度正常的成人口罩，以確保27日起民眾可以購買到正常掛耳線的口罩。

另外對於已售出的部分，民眾家中若仍有尚未使用過的短耳掛（含單側或雙側掛耳線太短）之成人口罩，可於週27日下午起，攜至縣內各衛生所進行口罩更換。

另外，各C級據點及文健站也將自28日上午起加入協助代為社區民眾登記並收集短耳掛口罩，彙整後再送至各鄉鎮市衛生所作更換的服務行列中（據點名單另行公布）。

考量到各社區藥局確實過於忙碌，因此暫不參與這次更換之服務；而整個更換服務作業將持續至5月9日止。

近來國內疫情升溫，民眾對於口罩需求意識大幅提升，中央為因應民眾防疫需求，不斷推出口罩新政策及增加口罩販售數量，以方便民眾購買。因此民眾除可至原有之健保藥局及衛生所現場購買外，口罩實名制3.0也已於22日開始實施；民眾不但可採用網路通路預購外，也可以至住家附近之超商預購！

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