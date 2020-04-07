獨／新冠希望藥「奎寧」獨厚醫學中心　診所協會怒嗆食藥署：別把基層醫師當藥頭

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

新冠肺炎全球疫情發燒，現在各國研究單位都嘗試要找出治癒新冠肺炎的藥物，其中有一款治療風濕免疫疾病的藥物羥氯奎寧3月底也被中央疫情流行管制中心列為新冠肺炎治療指引當中，雖然臨床藥效還沒有經過明確證實，不過現在台灣食藥署管制出貨給診所，讓診所協會全國理事會副理事長蔡昌學出面高喊：「我們不是藥頭！可以給我們藥嗎？」

▲診所協會全國聯合會副理事長蔡昌學（右）呼籲食藥署不要限制藥商禁出貨奎寧給診所 。（圖／記者吳奕靖攝）

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也難怪蔡昌學醫師會向食藥署來喊話，因為現在奎寧已經買不到了，主要是因為：「FDA開始核准讓美國的醫師開始，試著有限度的使用在一些可能確診的輕症病例，很多基層診所就開始想要著手進這款藥物，希望也在防疫這一仗當中提供一些幫忙，但是發現所有診所幾乎沒有一間買得到奎寧的藥物」。這個現象都是因為台灣的食藥管制出貨給診所，不排除考量原因是診所會囤貨，這讓蔡昌學很不滿意，表示現在是把醫師當藥頭嗎？

▲診所協會全國聯合會副理事長蔡昌學（右）呼籲食藥署不要限制藥商禁出貨奎寧給診所 。（圖／記者吳奕靖攝）

蔡昌學醫師在接受訪問時表示，食藥署不給診所的理由，他坦白說也不清楚，一頭霧水，不過就在6日的時候已經開會針對這件事來討論，自己希望有好的結果，蔡昌學說：「可能是怕我們囤貨，但是在醫學中心，醫師竟然可以自費開幾百顆奎寧給民眾使用，診所卻是沒有這種武器，那是非常可笑的事情」。

蔡昌學呼籲食藥署：「那是一個醫生的裁量權，醫生也是醫學中心出來的，不會濫用這個奎寧，排除一些流感病人，或是一些細菌感染病人之外，試著在我們做完篩檢之後，試著去做奎寧的使用，但是我們現在沒有武器可以用，但是相對在醫學中心的部分，甚至可以自費開立，對於這部分是為我們基層醫師叫委屈啦」！

蔡昌學也透露現在目前診所醫師也有所謂的社區醫療網，跟醫學中心也有同步聯繫，如果能過第一時間在診所當中就將輕症病人來治癒，這樣也能紓解醫學中心在重症照護的量能壓力負載，才不會跟紐約以及倫敦一樣發生醫療大崩壞。

▲中華民國診所協會全國聯合會副理事長蔡昌學呼籲食藥署不要限制藥商禁出貨奎寧給診所 。（圖／記者吳奕靖攝）