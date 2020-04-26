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「設備要每層都去關」！錢櫃惡火警報器0作用　柯文哲曝主因：3月才通過安檢

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▲▼林森錢櫃火警五樓火勢。（圖／民眾提供）

▲林森錢櫃26日上午發生火警。（圖／民眾提供）

記者柯振中、黃彥傑、李毓康／台北報導

台北市中山區林森北路錢櫃26日上午發生火警，造成5人身亡、多人受傷，目前仍有一人在台大醫院搶救中。消防員事後調查發現，建築物內5項消防設備全都處於關閉狀態，台北市長柯文哲到場後也說，業者有申請施工，但還沒核准就先「偷跑」，「有一部分已經申請，還沒走完程序。」

這起事件發生在26日上午10點多，該棟建築物5樓突然竄出大火，當下有許多民眾在包廂內歡唱，被突如其來的火警嚇得不知所措。警消到場後，緊急疏散200位民眾，同時將55人送醫搶救，不過，仍有5人不幸罹難。

▼台北市林森錢櫃火警，警消疏散民眾。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市林森錢櫃ktv大火。（圖／記者李毓康攝）

台北市消防大隊第三大隊長王證雄調查後指出，這場火警「是嚴重的人為疏失」，包含排煙、灑水、消防警報等系統都處於關閉狀態，該棟大樓每層都有防火系統，意味著若要關閉「要每層都去關」，初步研判是電梯施工人員害怕引起警報，才將設備關閉，詳情還要調查。

至於電梯工程的項目，台北市長柯文哲到場後說明，目前要先把責任釐清，再來做處分，細節要由警方、鑑識科鑑定後再處理，業者有申請電梯施工，但還沒得到核准，就先「偷跑」，「有一部分已經申請，還沒走完程序。」

柯文哲說，這棟大樓3月有通過消防安檢，會造成這起嚴重事故，「主要是警報器關掉。」他還說明，照理來說，店家不該一邊整修一邊營運，若整修時有營運需求，必須想辦法解決。

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▼柯文哲說，該棟大樓有申請電梯施工，但沒得到核准就偷跑。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市林森錢櫃ktv大火,台北市長柯文哲抵達現場 。（圖／記者李毓康攝）

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