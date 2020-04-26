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新任黃榮華黨部主委拜會魏嘉賢　袁憲治：協助防疫做堅實後盾

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▲▼花蓮黃榮華黨部新任主委袁憲治拜會市長魏嘉賢，對市政績效及防疫政策的表現給予高度肯定。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮黃榮華黨部新任主委袁憲治（左二）拜會市長魏嘉賢，對市政績效及防疫政策的表現給予高度肯定。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

黃復興花蓮黃榮華黨部新任主任委員袁憲治日前拜會花蓮市長魏嘉賢，肯定推動市政績效斐然之外，也對近日在防疫政策的表現給予高度肯定，希望未來能協助花蓮市公所，以多元推廣各項市政宣導與活動的方向來做有力後盾。

袁憲治表示，魏市長是現任中國國民黨中央常務委員，因此，除了向其報告未來黨務工作以服務為首要之外，也將朝「青壯、行動、務實」方向來努力。現在是國民黨的艱困時期，他到任之後主要的目標是把「老朋友找回來，讓新朋友加進來」，讓失聯黨員重新入黨，也積極招收新黨員。

魏嘉賢則祝賀袁憲治接任黃復興花蓮黃榮華黨部主任委員一職，也委請袁主任委員協助，希望能利用區黨部組織及小組長訪視黨員時協助花蓮市推廣包括路平、燈亮、水溝通等即時處理報馬仔系統，落實花蓮市「友善宜居」政策。此外，當前新冠病毒疫情嚴峻，期盼黃榮華黨部協助將花蓮市防疫政策推廣至各社區，提醒花蓮鄉親做好防疫措施，保護自己不被病毒感染。

▲▼花蓮黃榮華黨部新任主委袁憲治拜會市長魏嘉賢，對市政績效及防疫政策的表現給予高度肯定。（圖／花蓮市公所提供，下同）

對此，袁主任委員表示非常樂於配合，他說，從社群媒體可以看到魏市長宣導防疫政策的作為，尤其市公所以3D列印防護面罩，以及員工一起合作Diy精油清潔皂，展現防疫無國界的溫度，將防疫用品贈送給美國、韓國及日本等國家的姊妹市，更是令人感動，因此，他與黨部成員絕對會全力協助魏市長，並且落實黨部由下而上回報制度。

袁憲治主任委員為陸軍官校57期，戰爭學院97年班，曾任花東防衛指揮部參謀長、前奇策盟花東總督導，目前是雅居奇木雅石館負責人、花蓮縣奇石協會副會長。

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