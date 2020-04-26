金正恩其實沒死！韓媒爆：神隱只因「護衛隊集體染疫」

▲金正恩至今生死成謎。（圖／朝鮮中央電視台）



記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩自11日後便神隱多日，疑似身體出現狀況，甚至一度傳出死訊。金正恩15日未出席太陽節（金日成冥誕）參拜儀式引發全球熱議，然而26日有韓媒引述中國消息人士獨家踢爆，金正恩其實根本沒有病危，也沒有死亡，連續神隱多日僅是因為負責金正恩維安的護衛司令部出現新冠肺炎群聚感染，因此才會無法出席公開場合。

自從金正恩消失在鏡頭前，各界紛紛謠傳他因心血管手術失敗導致腦死，更有外媒直指他早已死亡。但《中央日報》26日引述中國的北韓消息人士報導，金正恩會消失多日，其實是因為專門負責維安的護衛司令部出現新冠肺炎確診案例，因此才會無法正常執行任務。

金正恩的護衛隊在所有公開場合都必須提前抵達現場確認一切動線，而護衛隊員染疫也直接影響到護衛隊執行任務，導致金正恩的公開行程接連受到影響。

為此，該名消息人士也表示，中國在23日左右派遣約50名來自「中國醫學科學院阜外醫院國家心血管病中心」及「人民解放軍301醫院」的醫療團隊前往平壤，以支援北韓指揮部防疫。此前，《路透社》曾在25日報導中國派遣醫療團隊一事，不過原因並非防疫，而是為了替金正恩執行心血管手術。

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