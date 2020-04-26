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南北韓冷處理…金正恩可能情況危急！　議員曝異常徵兆：已超過1周沒通報

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▲▼ 川金會,川金二會,川普,金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓領導人金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社首爾26日綜合外電報導

北韓領導人金正恩多日未露面，健康狀態引發外界關注，南韓國會外交統一委員會委員長尹相現今天推測，「金正恩可能情況危急」，委員會也召開緊急專家座談會。

南韓中央日報報導，尹相現今天在電訪中表示，「我們政府跟情報機關都沒有確認金委員長的狀況」，他又指出，「國會外交統一委員會已經超過一週沒有收到任何報告，感覺應該是有異常徵兆」。他認為，北韓官方對金正恩相關傳聞沒有任何回應，也可以相同脈絡來解釋。

尹相現21日在國會受訪時說，「金委員長好像動了心血管手術」，認為金正恩未出席12日最高人民會議、15日金日成誕辰活動都是異常徵兆。他也提到，4月27日是南北板門店宣言2週年，金正恩是否在當天現身值得關注。

▲外界認為，金正恩未出席15日金日成誕辰活動為異常徵兆。圖為北韓前領導人金日成與金正日。（圖／路透社）

外交統一委員會今天上午在尹相現主持下召開緊急專家研討會，主題為「近期北韓金正恩健康異常傳聞相關北韓劇變狀況對應」，邀請前國防部合同參謀本部作戰本部長金龍顯（譯音）、脫北者出身的未來統合黨國會議員當選人太救民（太永浩）等出席。

南韓總統府青瓦台上週表示，未偵測到北韓出現異常狀況，但外媒仍持續報導中國派遣醫療團隊至北韓，以及金正恩為躲避2019冠狀病毒疾病（COVID19）疫情滯留元山別墅等消息。

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