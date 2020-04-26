疫情影響高雄商圈低迷！　韓國瑜號召房東「租金打8折」

▲為減輕疫情對店家影響，高雄市長韓國瑜號召商圈房東降租。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、徐愷昕／高雄報導

高雄市政府為減輕疫情對店家影響，自3月底開始發起「暖心相守寄未來」運動，邀請民眾小額多點預購助店家度小月，目前已有超過395間店家加入，逐漸形成一股暖流。但由於近期軍艦染疫事件影響，商圈經濟再陷低迷，對此，高雄市長韓國瑜就號召商圈店家房東能主動減租，留住優質店家一起攜手抗疫，據了解，目前已有新堀江及後驛商圈多位房東響應此「暖心相守2.0」運動。

新堀江商圈房東、同時也是商圈發展協會的執行長楊翔茗表示，原本近期疫情數日零確診，期待消費者可能會比較放心外出走走，怎料卻爆發軍艦染疫訊息，讓全台再次進入高度警戒，加上陸續規劃的兵推演練，同為商家的他也能感受雪上加霜的心情，因此響應市長呼籲，主動提出今年轄下房客房租將減收2成，希望減輕大家負擔，一起度過疫情衝擊。

位於新堀江商圈一男裝店的老闆則說，自新冠肺炎疫情以來民眾紛紛減少外出避免感染，收入最少減少7成以上，但日常租金與營運開銷還是得照付，許多店家現在都咬牙苦撐，「幸好房東響應減租如及時雨，讓我們能稍稍喘口氣」。

韓國瑜先前指出，「面對疫情衝擊，我們同時需要民間攜手支援，帶動城市正向力量。」而高市經發局雖於2月4日率全國之先提出公有市場攤租減半方案減低攤商與業者經營壓力，但仍無法全面顧及私有房舍及商圈等非政府場域店家，因此發起「暖心相守2.0」運動，除了呼籲民眾預購支持外，更鼓勵商圈店家的房東們也能一同響應主動減少租金，協助業者度過難關。

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