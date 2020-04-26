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NDI報告籲北京重申兩制承諾　陸外交公署：臭名昭著組織「沒公信力」

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▲▼香港,反送中,遊行。（圖／路透社）

▲美國會通過「香港人權法案」，香港示威者集會感謝美國。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國國際事務全國民主研究所（NDI）23日發表報告，指香港民眾去年在反修例風波中的訴求是合法、合理的，港府應成立獨立調查委員會，北京也應重申對一國兩制的承諾。對此，大陸外交部駐港公署表示，NDI打著「民主、人權」的幌子顛倒黑白，在國際臭名昭著，毫無公信力，「如今借發表所謂報告再次插手香港事務，在劣跡斑斑的記錄上又添新帳。」

▲▼香港1208國際人權日遊行,反送中,反修例。（圖／路透社）

陸外交部駐港公署指出，該NDI所謂報告肆意歪曲修例風波的是非曲直，對無法無天、泯滅人性的極端暴力美化粉飾，卻對隱忍克制、正當執法的香港警察橫加指責；將反對派和極端分子挑起衝突、訴諸暴力、攬炒社會的違法犯罪行徑包裝成「爭取民主」，避而不談極端暴力行徑嚴重破壞法治秩序、嚴重衝擊「一國兩制」原則的本質，卻惡意詆毀中央和特區政府捍衛法治、維護「一國兩制」底線的正義之舉。

駐港公署提到，更有甚者，這個組織嫌自己禍害香港不夠，還公然鼓動其他國家聯手干預香港事務，利用所謂「香港人權與民主法案」等手段制裁香港，其行可鄙，其心可誅。

駐港公署強調，正是以這類組織為代表的外國干預勢力長期勾結香港反中亂港分子插手香港事務，顛倒黑白、挑動對抗，才種下了香港法治不彰、社會不寧、局勢不穩的惡果，「包括香港同胞在內的全體中國人民譴責他們、聲討他們，他們必將為自己的惡行付出代價。」

▲▼反送中,反修例,香港跨年夜抗爭,宣傳元旦遊行。（圖／路透社）

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