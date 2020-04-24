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3 萬台紅色 iPhone SE2 被秒殺　最快 5 月 10 日進第二批

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iphone SE紅色款一早就在各電信商與通路商被秒殺。（翻攝自蘋果官網）

圖、文／鏡週刊

蘋果新機 iPhone SE2今（24）日在台開賣，1.5萬元有找的親民價立刻掀起搶購狂潮，紅色款一早就在各電信商與通路商被秒殺，據通路商透露，首波進入台灣僅有3萬台，應該在這兩天就會被搶光，最快也要等到5月10日才會進第二批貨。

「有夠殺，今天一早，全省門市開賣1個小時，所有紅色iPhone SE就已經沒貨了。」24日蘋果新款平價機種iPhone SE2在台開賣就熱賣，1位手機通路商開心的說。

其中電信龍頭中華電信網路門市開賣不到30分鐘，iPhone SE 256GB容量的3個顏色均顯示「已售完」。蘋果台灣官網若24日下訂，預計5月7日至14日之間才能到貨。

受到新冠肺炎疫情衝擊，今年前4個月手機銷量每個月都逐布下滑，就連日前發表5G旗艦新機的三星都大受影響，這次蘋果主打1.5萬元有找的超平價機種，原本各家電信商與通路商都相對保守以對，據了解，台灣業者第一批向蘋果進貨量僅3萬台。

由於第一代iPhone SE在台灣銷售奇差，讓電信商與通路商都保守以對，因此這次iPhone SE在台開賣，五大電信商都沒有特別補貼，開賣前還有通訊行先喊出會比官網價便宜1,000元開賣。

「沒想到，開賣第一天就跌破大家眼鏡的熱賣，這下想補貨都要等2個禮拜之後了。」「除了紅色機熱賣之外，128G機種也是被秒殺，因為比起64G只差2,000塊，當然都會選64G機種。」通路商說。

雖然開賣就秒殺，但業者們也不太敢大量進貨。「現在大家都怕怕的，擔心會不會只是一時的買氣，因此就算第二波進貨也不會進太多。」據了解，接下來最快也要到5月10日才會進第二批貨。

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