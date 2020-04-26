金正恩反常僅「借主播口」感謝工人　官媒神隱2週未登照...持續避談病情

▲北韓領導人金正恩。（圖／朝中社，下同）



記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩日前驚傳疑似出因心血管手術失敗成為植物人，而北韓當局對於金正恩病情遲遲不肯正面回應，官方廣播電台《朝鮮中央放送》26日報導，「金正恩向三池淵市建設的工人表達感謝，而獲得領導人謝意的工人則表示，一刻也不曾忘記黨的信任與期待，將會更積極投身建設工作」，然而該報導仍然未播出金正恩的聲音，他的健康狀況依舊是謎。

全球各界如今都在盛傳金正恩健康亮紅燈，甚至有多名自稱相關人員的消息人士出面爆料，金正恩因手術失敗已失去行為能力，更紛紛開始分析下一屆的北韓接班人會是誰。據了解，包含照片、影片或是音檔在內，金正恩已經近2個星期沒有現身北韓官媒，十分反常，金正恩的病重說也因此傳得滿天飛。

《朝鮮中央放送》26日報導，金正恩感謝參與三池淵市建設工人們的付出，而獲得領導人謝意的工人們更答道，「我們一刻也不曾忘記黨的信任與期待，我們的內心充滿著要為社會主義強國奉獻的熱情。」然而該報導卻沒有出現金正恩的演說音檔，被認為是故意要撇清領導人健康出現異狀的手段之一。

金正恩自11日出現在勞動黨中央委本部廳主持黨政治局會議後，就再也沒有出現在官方媒體上，憑空消失了近2個星期，甚至在15日太陽節（金日成冥誕）缺席參拜儀式，健康狀況也因此開始受到外界臆測。

太陽節為北韓最重要節日之一，主要是為紀念北韓第一任最高領導人，號稱「共和國永遠的主席」金日成的生日，命名「太陽節」是指金日成的教導句句都散發金光，有如太陽般照耀著北韓國民，彰顯金日成為國家的貢獻與付出，重要性可以媲美美國的獨立日。

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