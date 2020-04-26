快訊／英國首相周一重返工作崗位　唐寧街證實了

新冠肺炎疫情嚴重，世界各國不斷出現確診案例。台灣女孩Jamie日前前往英國留學，2月初被診斷出肺部感染，但當時症狀輕微，且接受治療後狀況好轉，沒有被診斷為新冠肺炎，沒想到症狀再度惡化，讓她不斷昏睡，曾經4天沒有進食，肺功能也跟著衰弱，讓她一度想留下遺書。