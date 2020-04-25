谷關身障父女擺攤被歧視　120公分女兒在旁偷偷拭淚「要存錢念大學」

▲台中市1名侏儒水果商被隔壁婦人言語歧視，引發社會同情。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1對黃姓身障父女日前在谷關地區擺攤賣水果時，被隔壁戴鴨舌帽婦女嘲諷歧視「我們社區沒出矮ㄟ」，影片po上網，引發社會一片同情聲浪，當時站在一旁、身高僅120公分的20歲女兒黃一涵受訪表示，她不能做什麼，只能偷偷拭淚，當初為了怕造成家裡負擔，所以放棄升學，她最大願望是存錢念大學，彌補當初的遺憾。

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▲▼身高僅120公分的黃一涵生性樂觀，人小志氣高。（圖／記者鄧木卿翻攝）

台中市1對住在豐原的黃姓侏儒父女，每天載著水果到和平谷關擺攤，上周被隔壁同樣賣水果的婦人語帶嘲諷、譏笑父女「他們身障都是我們在養的」、「我們社區沒出矮ㄟ」等語，盡管路人看不過去幫腔，但婦人仍罵得「理直氣壯」，還叫路人不用管。

結果婦人飆罵的影片被po上網，立刻引發社會對這對父女的同情，以及對婦人的批評，婦人發現事情鬧大了，不但在臉書道歉，也想透過地方人士當和事佬，表達歉意，而這塊原本是台電出租的擺攤地點，因為這事已收回，不再出租。

影片中婦人狂飆路人時，黃姓身障老闆就站在一旁，一臉無奈，其實，當時黃的女兒黃一涵也在現場，因為遺傳，跟父親一樣都是侏儒，身高僅120公分，黃一涵說，看著父親被言語歧視，雖然心疼，但又不能做什麼，只能在旁邊哭，偷偷拭淚，她說完馬上自我解嘲的笑了幾聲，展現生性樂觀的個性。

黃一涵出生不久，外籍母親就離家，由父親跟阿嬤拉拔長大，阿嬤近年臥床，父親曾經因為腰傷，有7、8年沒有工作，一家人經濟並不寬裕。

黃雖然個子小，但人小力氣大，高中畢業後，捨不得父親獨扛家計，因此放棄升學，每天陪著父親開車擺攤，從車上把水果一箱箱搬下車，因為父親腰傷，搬不動，什麼事都只得自己來。

黃說，現在最大的願望是趕快存夠錢念大學，才不會造成父親經濟負擔，彌補當初沒有升學的遺憾。

黃老闆說，影片剛po上網的時候，他不敢看，很心酸，現在覺得不去看就沒事了，他很感謝網友們的關心，但他最怕人同情，內心很難受，他認為，平常心就好，其實，婦人賣她的水果，他賣他的，本來就毫不相關。

附近一家餐廳業者得知黃姓父女沒有地點可以擺攤後，主動提供店門口一處空地，業者表示，店裡一直都有和在地果農配合，希望能和這對父女一起成為「一家人」合作做生意，達到雙贏。

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