「弱勢都我們在養」嘲諷侏儒父女檔　谷關在地女攤商引公憤

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原區1對侏儒身障父女，向和平區台電電廠承租擺攤做生意，卻被隔壁多名攤商聯合排擠，路人看不過去出面仗義直言，結果爆發嚴重口角，女攤商竟說「我們社區沒出侏儒」、「弱勢團體也是全民買單」、「那都是我們在養」等嘲諷言語，影片po上網，引起社會公憤，身障男子則是不發一語，神情哀傷，看了令人鼻酸。

▲台中市和平區1對身障父女擺攤，竟被隔壁同業嘲諷。（圖／民眾提供）

這對身障父女住在豐原，戶籍在和平區，得知可以向台電電廠承租擺攤後，以年租1500元租個攤位賣水果，路人看到弱勢父女都心生同情購買，生意不錯，結果引起附近攤商眼紅，父女原本是每天擺攤，後來受到攤商們排擠，縮短為周六、周日才擺，不料，上周末，路人不忍父女被欺負，和攤商發生激烈口角。

路見不平的民眾幫腔說，台電都有規劃幾個攤位給社區承租，大家一起做生意，他們是弱勢，在這邊擺攤沒關係，做人不要那麼凶，不要欺負人等語，還建議身障男找工會、找電廠或找里長出面協助解決。

隔壁女攤商則是反嗆路人，要怎麼樣都盡管去，這些攤位都是社區自己管理，外人不要管，他（身障男）不是這裡人，戶口在這裡也沒有用，還說「弱勢團體、全民買單」、「我們社區沒出侏儒」、「情理法你懂嗎？」言詞極盡羞辱又歧視，直到轄區員警趕來，才平息衝突。

一旁的身障父女眼看雙方激烈爭吵，神情漠然，不發一語，這段影片被民眾po上網後，不少網友以及曾經跟身障父女買過水果的人，都感到不捨和心疼。

有網友就說，戴鴨舌帽阿姨的情理法，已經超越正常人了，正常的人偏偏要去跟身障人士計較，不是更貶低自己的格嗎？還有旁邊湊熱鬧的阿姨，叔叔，怎麼了？為什麼不給別人生活的機會？

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