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守護關懷最前線　慈濟贈內政部各式防疫物資

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▲▼為守護第一線防疫人員安全，慈濟慈善事業基金會捐贈2萬只醫療級手套、1500個噴罐酒精、5000份防護目面罩、7200瓶福慧珍粥等防疫補給物資，由內政部長徐國勇代表領收（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會 林佳予

新冠肺炎在全球疫情嚴峻之際，在台灣的警政、消防、移民、空勤等站在最前線執勤的人員相對艱辛，為守護第一線防疫人員安全，慈濟慈善事業基金會秉持大愛共伴的精神，特別捐贈前線人員最需要的防疫物資，包含有防護面罩、噴罐酒精、醫療級手套等，以及福慧珍粥等補給物資，幫助守護第一線防疫人員安全。

「全方位的裝備、全面性的防護！」4月17日上午在內政部的致贈儀式，由慈濟基金會顏博文執行長代表，捐贈2萬只醫療級手套、1500個噴罐酒精、5000份防護目面罩、7200瓶福慧珍粥等防疫補給物資，由內政部長徐國勇代表領收，同時也表達體恤前線相關單位的防疫人員辛勞與安全，慈濟發揮人力、物力以實際關懷行動，陪伴內政部所屬的警政、消防、移民、空勤等單位人員，一起挺過這次的疫情關卡，也感恩所有防疫人員為國人持續守住第一線。

▲▼為守護第一線防疫人員安全，慈濟慈善事業基金會捐贈2萬只醫療級手套、1500個噴罐酒精、5000份防護目面罩、7200瓶福慧珍粥等防疫補給物資，由內政部長徐國勇代表領收（圖／慈濟基金會提供）

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▲慈濟從「守護國境第一線、到關懷社區最前線！」為防疫人員加油打氣。

「大愛共伴、造福行善！」慈濟基金會顏博文執行長致詞表示，台灣的防疫在全球有目共睹，並受到各國的讚譽，然而防疫還是要非常戒慎、謹慎，慈濟為第一線防疫人員加油打氣，也為他們防疫的辛苦致上最高的敬意，同時，慈濟已經在包含台灣在內的全球26個國家地區進行防疫物資的援助，包含有面罩護目鏡、防護隔離衣帽、防疫手套、醫療口罩、布口罩、茶樹酒精、安心祝福包、福慧床、素食健康餐等，合計所有的相關物資累積已逾一千萬件，而相關的援助還在持續增加中。

「守護國境第一線、到關懷社區最前線！」顏博文執行長進一步指出，從1月27日過年期間疫情爆發開始，每天早上八點在靜思精舍所召開的防疫會議中，持續關注、了解、掌握台灣及全球疫情發展狀況，同步評估各地的防疫需求，給予適切的防疫援助，期待每一份物資都能實際幫助到各地有需求的人手上，此外，這次的疫情而受到衝擊的經濟層面，更可能影響原先就已經是貧困的人，慈濟的關懷一直都在，期待加強與政府相關單位的合作，共同幫助大家度過疫情難關。

▲▼為守護第一線防疫人員安全，慈濟慈善事業基金會捐贈2萬只醫療級手套、1500個噴罐酒精、5000份防護目面罩、7200瓶福慧珍粥等防疫補給物資，由內政部長徐國勇代表領收（圖／慈濟基金會提供）

▲4月17日慈濟基金會顏博文執行長(左)代表捐贈防疫物資，由內政部長徐國勇(右)代表領收。

內政部長徐國勇表示，警察、消防、移民及空勤等許多同仁，都是站在防疫第一線的人員，例如，消防員擔任運送患者的工作，遇有風險的個案，需要穿著防護衣執勤，除悶熱不透風外，還肩負面臨遭傳染風險的心理壓力，非常辛苦。他進一步表示，「政府力量有限、民間力量無窮」，在防疫艱難時刻，需要民間與政府攜手合作共同防疫，因此非常感謝慈濟，努力把各類防疫物資集結起來，捐給政府，也讓第一線防疫人員深受感動。

台灣是個有人情味的國家，只要有地方需要幫忙，民間總會自發性伸出援手，這次疫情再次見證，不論是企業界、宗教界等，均努力透過自身的力量及方式，支持政府防疫，大家攜手對抗疫情，相信一定能挺過考驗。▲▼為守護第一線防疫人員安全，慈濟慈善事業基金會捐贈2萬只醫療級手套、1500個噴罐酒精、5000份防護目面罩、7200瓶福慧珍粥等防疫補給物資，由內政部長徐國勇代表領收（圖／慈濟基金會提供）

▲防疫物資包含有防護面罩、噴罐酒精、醫療級手套等，以及福慧珍粥等補給物資，幫助守護第一線防疫人員安全。

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