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數位身分證「晶片」恐洩個資　內政部：可選是否結合自然人憑證

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▲▼新式數位身分證樣張有國旗 待政院核定。（圖／翻攝自內政部官網）

▲新式數位身分證。（圖／翻攝自內政部官網）

記者蔡文鈴／台北報導

新式數位身分證將於今年10月正式上路，不過有民眾擔心晶片身分證存在隱私及資安風險，且無保護專責機關為由，在網路發起反對全面換發。對此，內政部23日表示，政府特別重視個人隱私及資安的保障，會在完備相關法規下推動換發作業，屆時民眾也可自行選擇是否附加自然人憑證功能，充分尊重民眾的自主權，民間團體應是對政策有所誤解。

內政部表示，現行「戶籍法」已就國民身分證的格式、內容、製發等授權訂定相關辦法，製發「晶片式」的國民身分證，符合立法目的及授權範圍。

因應數位時代來臨，政府有義務提供人民更安全及便利的選擇，數位身分證卡面資料大幅減少，晶片資料採分區存放及密碼保護，需民眾輸入讀取碼或密碼，才能讀取晶片資料，較紙本更為安全及保障民眾隱私。

此外，是否採有晶片、無晶片兩種版本發行？內政部指出，國民身分證為政府核發重要身分證明，如採晶片與無晶片雙版本併存會增加辨識困擾，且投入雙重資源將造成浪費，因此，不會發行2種版本國民身分證。基於保障民眾自主選擇權，民眾換證時，可不申請自然人憑證；申請後，亦可自行決定停用或廢止；倘若民眾選擇結合自然人憑證，就可不受時空環境限制、免奔波、免臨櫃，網路直接申辦。

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