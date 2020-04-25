侯友宜：若量能充足建議國外入境一律篩檢、居家檢疫普篩

▲新北市長侯友宜強調「阻絕境外、管控境內」，並啟動稽查移工宿舍。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜在第47次應變會議中表示，儘管新北市近9日來僅有1例敦睦遠訓確診，阻絕境外的策略是正確的，仍要求各局處面對疫情不能因零確診而鬆懈，也建議中央在篩檢量能充足下，「從國外入境一律篩檢，且居家檢疫14天」。

目前國內疫情在阻絕境外的政策下有舒緩情形，新北市除4月19日新增1例敦睦遠訓確診個案外，已保持連續9日無新增確診案例，但侯友宜提醒，全球確定病例數已達270多萬，因此在全球疫情舒緩前，各單位防疫工作切勿鬆懈。

觀旅局長張其強報告，對於從歐美返國自4月18日起，且家中有慢性病、超過65歲的老人家、或不滿6歲的小孩，必須直接入住防疫旅館，阻絕境外政策現有不錯成效，且新北市的防疫旅館數量目前也相當充足，目前新北共計共43人入住；另目前新北市防疫旅館共237人居住，入住率約4成。

因此，侯友宜建議中央，在篩檢量能及防疫旅館充足的前提下，從國外入境的旅客，一律進行篩檢，並且針對特殊族群一律強制入住防疫旅館居家檢疫14天，希望將阻絕境外的政策做到全面。

鑒於新加坡爆發移工宿舍大規模群聚感染，且東南亞疫情持續攀升，請勞工局依勞動部23日發布產業類移工居家檢疫處所查核標準，嚴格把關。若企業無法提供合格檢疫處所，就不要引進移工。未來產業類移工入境後，要定期關懷居家檢疫情形，不定期實地查訪，務必從嚴審查、落實把關，避免成為防疫破口。





▲新北市25日「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第47次應變會議」（圖／記者羅婉庭攝）