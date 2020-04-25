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治療1個月「3採陰」病癒！留學正妹曝確診心路　淚灑病房：別把我們當異類

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▲▼正妹留學生Rita新冠肺炎痊癒出院。（圖／Rita授權使用）

▲正妹留學生Rita新冠肺炎痊癒出院。（圖／IG ririchao 授權使用，下同）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎疫情使得人心惶惶，一般人都害怕確診，但比較起來，確診者的心理壓力和恐懼，更是旁人無法體會的。正妹留學生Rita在西班牙留學期間遭感染，3月底回台後確診，治療了將近1個月，最後戰勝病毒、順利痊癒。過程中，她紀錄下確診後的心路歷程，「大家一起加油！用正能量取代歧視！」

Rita在4月16日、20日和23日在YouTube頻道上傳影片，以確診者的角度分享抗疫經驗，首先是EP1「我確診了...台灣新冠肺炎患者的症狀與過程分享」，她提到自己在西班牙已經出現症狀，直到當地鎖國前，那邊的醫生還認為她是流感。最後Rita回到台灣，才被宣告確診。

請繼續往下閱讀...

正妹留學生也在EP1裡大讚台灣防疫措施做得很好，包括入境前的調查單、機場檢驗手續、專業的防疫計程車。Rita透露，她回來才隔離第1天，就收到疾管局電話，要帶她到醫院做更詳細檢查。

在抽了8管血後，她忍不住直呼自己嚇到、開始狂哭，「真的是心情非常差，我就覺得我八成是有了」，而且集血瓶上還貼有「生物危害性」的貼紙，讓她覺得自己是病毒、是生化武器。隔天收到確診通知後，Rita雖然忍不住哭了，但該面對的還是要面對，便開始接受一連串的治療，「基本上我的治療就是吃藥抗生素，跟打抗生素的點滴。」

▲▼正妹留學生Rita新冠肺炎痊癒出院。（圖／Rita授權使用）

EP2的部分，正妹留學生則提到「我要出院了？出院前要通過的期末考」，影片中讚賞台灣對於康復病患的嚴謹度，比較其他國家一、兩次採檢陰性就可以出院，台灣的「三採檢」確保病患不再具有傳染力，而且還是口水、痰液都要採檢。

Rita接著分享自己等待出院的心情跟痛苦，說她好不容易2次採檢是陰性，但第3次卻是陽性，「心情很像準備很久的考試沒通過一樣憂鬱，更難受的是不知道還能做什麼……」打擊甚至大到她有一點憂鬱的傾向。

▲▼正妹留學生Rita新冠肺炎痊癒出院。（圖／Rita授權使用）

而最後在EP3「情緒激動的說再見..#正能量取代歧視」，Rita直說，她在醫院前前後後待了一個月，終於迎來好消息，就是3次採檢都是陰性，最後就等疾管局蓋章通過。

從新冠肺炎中痊癒，Rita表示自己除了感謝還是感謝，除了親友、網友給予的支持之外，一線醫護人員、送飯阿姨阿伯、打掃阿姨的照顧也讓她難忘，「他們從來都不會讓我們覺得我們是異類，也不會讓我們覺得他好像很怕我們」。

正妹留學生很感謝醫護人員、護理長無微不至的照顧；送飯的阿姨、伯伯們，還會特地敲她窗戶、提醒她要趁熱用餐。談到打掃人員，眼眶忍不住泛紅，因為對方大部分都上了年紀，還要穿著防護衣幫她噴酒精消毒、打掃，而她連對方的長相都不知道，只能認聲音，「可是他們的聲音我會永遠記得，也會一直把感謝放心裡。」

▲▼正妹留學生Rita新冠肺炎痊癒出院。（圖／Rita授權使用）

Rita影片中感性落淚，「在台灣就是在這麼安全的環境下，然後政府也保護我們保護得很好，所以我真的是非常非常感謝，身為台灣人，然後可以在這麼好的醫療環境下治療。」

接著她忍不住為全世界的醫療人員發聲，「我們是有傳染病的病人，他們等於說是把他們的生命放在高風險的環境裡面照顧我們」，她認為這是非常偉大的行為，但也是這樣的情操引來困擾，「可能受到一些異樣的眼光，可能受到一些外面的歧視。」

Rita想透過影片告訴大家，醫護人員也是別人的小孩、父母，「但是他們卻願意把他們的生命放在這麼高風險的環境下，是因為他們想要控制住疫情，是因為他們想要讓這個世界更好。」

正妹留學生接著說，她希望大家在抗疫期間不要用異樣眼光看待醫護人員或是病患，但她也知道自己出院後一定多少會遇到害怕她的人，「我想跟你們說的是，我之所以會分享這些經歷，是因為我想讓大家了解，我們病患怎麼被治療、什麼被處理，也希望藉由這些分享，可以讓你們大家不要過度的恐慌。」

▲▼正妹留學生Rita新冠肺炎痊癒出院。（圖／Rita授權使用）

Rita說，病癒的人都是很辛苦的打完這場仗、確定沒有傳染病才會出院，所以希望大眾不要把他們當異類，確診者不會故意想把病毒帶給大眾，「希望大家可以用關懷的眼光去取代歧視的眼光。」

她也坦承，在病患出院前，一個人孤單的感覺、焦慮、憂鬱感，會造成很多心理上的壓力跟挫折。最後Rita引用陳時中的一句話，「大家都是台灣人，大家要一起攜手共度難關」，希望這個社會多一點正能量，用關懷的眼光取代歧視的眼光。

除了在YouTube分享這一段確診的心路歷程，Rita住院時也在instagram上陸陸續續更新自己的狀況，像是分享自己的症狀、分析在家隔離比病房好的10個理由、貼出肺部X光圖、靠著冥想減少焦慮與憂鬱﻿等等，希望用自身經驗幫助到更多確診病患，也讓大眾了解她一路走來的努力。

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