麻古茶坊推出米其林星級飲品　「芝芝芒果果粒」讓你帶著走

▲芝芝系列新品為去年全台人氣票選冠軍（圖／翻攝麻古茶坊臉書專頁）

記者蔡名翔／綜合報導

繼去年IG瘋狂洗版、眾人引頸期盼下，麻古茶坊「楊枝甘露2.0」復刻版千呼萬喚始出來，同期上市的「芝芝芒果果粒」為去年全台人氣票選冠軍的芝芝系列新品，「drinking dessert」挑戰外帶飲品界之不可能的任務。

「芝芝芒果果粒」以米其林星級餐廳內服務的最美句點之姿、如同切一口芒果起司千層蛋糕、啜飲一口炎夏的氣息。從喜瑪拉雅山玫瑰鹽與紐西蘭起司濃厚奶蓋的完美比例結合、到陽光暖黃的愛文芒果果肉，最底端的茉莉茶香凍，把消費者推進了滿池芒果風情、帶入撲鼻起司香的花園地。

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▲芝芝芒果果粒有「米其林星級甜品」之稱。（圖／麻古茶坊提供）

點一杯「芝芝芒果果粒」、一杯「楊枝甘露2.0」，相遇整顆芒果的香郁在鼻腔慢慢散漫遊走的旅程，為2020年必不可錯失的兩道飲品甜品，兩款產品上市將於4月20日分別在北中南指定門市「台北信義店」、「台中河南店」、「高雄裕誠店」搶先開賣，並於4月25日於全台麻古茶坊開始同步販售。

麻古茶坊自2008年於台灣創立並於2011年開放加盟至今，在台灣已有160餘家分店，今年3月更於高雄裕誠店開立出三代店型，以簡潔優雅的白色與強調熱情服務的紅色兩主色引領外帶飲品界的最新風潮，更預計在2020年登陸日本東京。

▼除了芝芝芒果果粒，更加碼推出楊枝甘露2.0。（圖／麻古茶坊提供）