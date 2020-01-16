麻古再推「芝芝草莓果粒」！區域限定超粉夢幻新品…上千網友留言讚爆

▲麻古茶坊再推新品。（圖／翻攝麻古茶坊臉書）



網搜小組／柯振中報導

知名手搖飲料店「麻古茶坊」時常推出配色夢幻的飲料，被票選為「大學生最愛飲料店」的第一名，早前推出的「芝芝葡萄果粒」更是爆紅，又被稱為網美飲料。近日該間手搖飲料店再度推出同系列的新品「芝芝草莓果粒」，才剛在臉書粉專發文，立刻引起網友暴動。

麻古茶坊在臉書粉專說明，期間限定的新品「芝芝草莓果粒」17日將在指定分店上市，「令人一喝上癮的芝芝 搭配草莓全新登場，取用台灣原產新鮮草莓 大塊草莓果粒，口口都能感受戀愛幸福的滋味。」

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▼麻古茶坊早前推出的芝芝葡萄果粒已經引起一波網路風潮。（圖／翻攝麻古茶坊臉書）



麻古茶坊提到，這項新品17日將在台北的信義店、永吉店、內科店、板橋中山店；台中的河南店；台南的民族店、崇德店、公園店；高雄的裕誠店、崇德店、大發店、鳳林店、華夏店、富國店、明誠店、瑞豐店及小港漢民店開賣，北部門市每杯售價95元，中南部則便宜5元，售價為90元。

眾多網友紛紛回應，「我要喝」、「這不喝不行」、「想問價錢跟其他分店什麼時候開賣」「期限到什麼時候呢」、「超想感受草莓幸福的滋味」、「又有新產品可以喝了」。

夢幻系草莓飲品

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