手搖500億商機！大學生最愛飲料店第一「年終估2個月」...網看傻

▲手搖市場競爭激烈。示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）



記者邱茀濱／綜合報導

競爭激烈的手搖飲光是1年就能為台灣帶來500億的商機，現在更有媒體報導他們不僅營收增加，就連年終也跟著上漲。其中2019年大學生最愛飲料店第一名的「麻古茶坊」預估一般員工年終約有1至2個月，主管階級則可能有3個月。

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▲麻古茶坊年終很有看頭。（圖／記者湯興漢攝）



一名曾在飲料店打工的科大男網友，從2016年開始就在大學生論壇Dcard舉辦最愛飲料店票選，到近期成功來到第三屆。至於2019年飲料爭霸中勇奪第一名的則是「麻古茶坊」，在這競爭激烈的手搖飲市場中，總能看見新品牌漸漸的崛起。

然而有了好業績，那應該也有個好年終，據TVBS報導，麻古茶坊的一般員工年終預估有1至2個月，主管階級則上看3個月；大苑子基本員工也應該有2個月。此外，還有媒體報導，排名第四的迷客夏全台有超過200家連鎖，總部約90名員工的年終獎金平均可達3至5個月，最高可到30萬元以上。不過，這消息尚未得到迷客夏的證實，只表示年終還在計算當中。

▲迷客夏年終驚人。（圖／記者張榮恩攝）



以下為3屆大學生「最愛飲料店」票選Top 5：

第一屆（2016）：50嵐、大苑子、迷客夏、茶湯會、清心福全。

第二屆（2017）：迷客夏、大苑子、50嵐、清心福全、茶湯會。

第三屆（2019）：麻古茶坊、可不可熟成紅茶、50嵐、迷客夏、烏弄。

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