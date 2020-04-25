罷韓倒數…韓國瑜破例「選黨主席」？　江啟臣正面回應了

▲外傳韓國瑜接任中常委是選黨主席起手式，江啟臣回應了！（圖／江啟臣）



記者許力方／綜合報導

高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，6月6日即將舉行投票，各界都在關注國民黨如何助韓度過，他也點頭接任指定中常委，被傳是參選黨主席的起手式，挑戰江啟臣連任。對此，江啟臣24日接受專訪時表示，助韓策略當然不能說，至於韓是否接任黨主席？他緩頰說「想太多！」未來誰要選都是他們的權利。

江啟臣24日接受廣播節目專訪時談到，面對罷免危機，國民黨立場一直沒有變，希望韓能爭取民眾支持，黨中央也要努力，以現階段來說，防疫就是重要工作，讓人民感受到市政、防疫做好，黨中央也把該替人提爭取的，以及相關黨內改革進行，這就是各司其職。

▲韓國瑜選前曾替江啟臣站台。（資料照／記者張榮恩攝）



江啟臣說，韓國瑜在客觀市政成績上來看，執政表現不錯，滿意度也不差，民進黨執政20多年，國民黨才不到2年，有些成績已經超越民進黨，「高雄做的不錯！」

至於助韓策略「當然不能說」，江啟臣表示，除了黨內關心，罷免跟選舉戰場不一樣，罷免就是希望大家不要投票，他希望韓國瑜和高雄市府努力把市政做好，就能凸顯罷免沒有必要性。

外傳，韓國瑜一改態度同意接任指定中常委，被認為是「參選下一任黨主席的起手式」，江啟臣則回應「想太多」，誰未來要選黨主席都是大家的權利，「怎麼知道一定是韓國瑜？」搞不好還有其他人，所以不必先揣撤。而投票日當天視時機、場合出席，15縣市首長都溝通無礙，3位直轄市長拿起電話就能直接聯絡，任何需要溝通的，他都可以馬上做。

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