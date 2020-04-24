德國衛生部長感謝台灣　致陳時中親筆簽名信...全文翻譯曝光

▲陳時中、Jens Spahn。（合成圖／記者湯興漢攝／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

在疫情持續蔓延之時，台灣近日向德國捐贈了100萬片口罩，雖然中間因為德國政府發言人避談台灣一事，引起不小的爭議，但德國衛生部長史潘（Jens Spahn)還是在23日特別致信給台灣衛福部長陳時中，感謝台灣捐贈口罩之餘，也大讚台灣的抗疫經驗讓德國受益良多。

德國在臺協會在24日於臉書分享並翻譯這封致謝信，信中史潘表示，口罩已經抵達德國，向陳時中表達由衷的謝意，並在過去這幾個禮拜的時間裡，德國與台灣密切且完全互信的合作，也受到德國社會的讚賞，並在文末以親筆簽名致意。

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史潘也強調，雖然目前疫情趨緩，但仍需謹慎且逐步規劃回到正常的生活，也許仍有些限制，就此，「台灣成功對抗疫情的經驗，也讓我國受益良多。我個人再次感謝台灣的協助，祝福台灣的國人身體健康。」

有網友在貼文下方留言，「德國加油！我們一起努力！」、「抗疫還未結束，祝德國人健康平安」、「台德友好」、「寫信真的是誠意滿滿」。

對此旅德作家陳思宏也在臉書分享貼文並指出，書信對於德國社會來說，是一項很重要的文化，尤其文末的親筆簽名，更可以看出史潘的重視，比口頭所說的還要重要一百倍。

除了口罩之外，外交部也於24日召開記者會，宣布由泰博科技股份有限公司捐贈的台製3萬5千支額溫槍及250組自動測量系統，將送給美、德兩國及15個友邦，協助對抗新冠肺炎，證明「TaiwanCanHelp 」不僅是代表政府的力量，民間的力量也可以一起幫忙。