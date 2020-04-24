法官和法務官高層都很熟！詐欺犯裝董座　司法黃牛詐千萬遭收押

▲自稱是某建設公司負責人的桃園市李姓男子，假扮司法黃牛詐騙吳姓夫妻檔千萬餘元後避不見面，桃檢以詐欺罪嫌向法院聲押獲准。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

有詐欺前科的桃園市李姓男子對外自稱是某建設公司負責人，前年得知吳姓夫妻因官司訴訟中，李謊稱自己與法務部高層、法官熟識，可以透過管道「疏通」官司，吳姓夫妻不疑有他陸續給了上千萬元費用，但李收到錢後卻避不見面才驚覺碰到司法黃牛；桃檢23日指揮桃園市調處搜查李男住處並傳訊到案說明，偵訊後依詐欺罪嫌向法院聲請羈押，法院以李有反覆實施同一犯罪，且有勾串湮滅證據之虞裁准收押未禁見。

桃檢調查，52歲的李姓男子自2018年6月起至11月間，對外自稱是某建設公司負責人，得知吳姓夫妻與他人有民事與刑事案件訴訟中甚為苦惱，多次前往兩人住處，佯稱與法務部高層與法官熟識關係不錯，可協助代為「疏通」以避吳姓夫妻家產遭法院查封拍賣，願意委請其王姓友人代為撰寫答辯書，吳姓夫妻誤信李男真有能耐幫忙疏通官司，陸續交付1046萬餘元現金，李男拿到錢後就銷聲匿跡避不見面，吳姓夫妻才驚覺碰到司法黃牛。

檢方查出，目前無業的李男曾有多項詐欺前科，目前假釋保護管束期限至今年8月，未料卻扮起司法黃牛詐財，檢方23日指揮桃園市調處赴李男住家搜索並約談到案，檢察官經複訊後依詐欺取財罪嫌向法院聲押禁見，並追查其不法所得。

桃檢表示，「司法黃牛」是利用民眾對訴訟無知與恐懼，藉此牟取不法利益，其行為已嚴重破壞司法信譽，請民眾不要受騙上當，民眾辦理訴訟事件應請具有律師資格且合法登記執業的律師協助，以避免受騙影響本身訴訟權益，如遇詐騙，可向檢察機關或司法警察機關提出檢舉。

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