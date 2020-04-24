毒品案男拘留室矮牆「前空翻」撞頭昏迷　急救4天後仍不治

▲桃園地檢署本月20日偵訊楊姓男子毒品案向法院聲押，但楊男卻在拘留室等待赴法院開羈押庭時，自矮牆上前空翻導致頭部重創，送醫急救4天後不治。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓男子因毒品案再犯被航警局移送桃檢偵辦，本月20日檢方偵訊後向法院聲請羈押，在桃檢拘留室內突然爬上135公分高矮牆前空翻，導致頭部重創昏迷，送醫急救4天仍宣告不治，檢方24日相驗後初步釐清法警並無疏失，檢察官已成相驗程序並通知家屬。

桃檢指出，43歲的楊姓男子曾因販毒案遭判刑20年定讞，楊入監執服刑後於2016年7月15日獲得假釋並交付保護管束至2022年8月31日止，但楊男假釋後又被查獲持有制式手槍與販毒罪嫌，桃檢指揮航警局將楊男拘提到案，本月20日複訊後向法院聲請羈押。

但當晚10時許，楊在桃檢拘留室等待赴法院開羈押庭時，突然爬上拘留室隔離廁所用的135公分矮牆上前空翻，頭部重摔至地上，在拘留室另名嫌犯被巨大碰撞聲嚇了一跳，發現楊男頭部鮮血直流趕緊敲通知法警，經通知救護人員到場時，楊已陷入昏迷且已無呼吸心跳，經送醫治療在加護病房急救。

桃檢表示，楊男經在加護病房急救4天後於24日清晨仍不幸往生，檢察官完成相驗後已通知家屬，至於法警是否涉及疏失，桃檢初步釐清法警並無疏失。



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