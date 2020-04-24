天氣變化四部曲「涼→暖→涼→熱」　週末短暫回暖「高溫回升5°C」

▲今日各地氣溫偏涼。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者李宜秦／台北報導

今日各地氣溫偏涼，北台灣白天高溫不到20度，中央氣象局表示，明日開始東北季風減弱，各地氣溫回升，白天高溫約可回升5度，北部可達24度，不過北部、東半部、中南部山區仍會有局部短暫降雨。週日起東北季風稍轉強，北台灣氣溫略降，到了週二氣溫才會逐步回升，西半部高溫上看30度。

氣象局預報員李孟軒表示，明天開始東北季風減弱，各地白天氣溫可回升5度，北部高溫約24度、中南部28度、東部25度。另外北部、東半部、中南部山區則仍有局部短暫降雨機率。

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▲週末各地回暖。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

李孟軒表示，週日、週一東北季風增強，不過溫度影響不太明顯，北台灣氣溫略降1度，中南部不受影響，北部低溫約17到18度，其他地區19到21度。

李孟軒指出，週二開始天氣逐漸穩定回暖，僅東半部有短暫降雨，西半部山區有午後零星陣雨，週三後氣溫逐步升高，北部高溫可達27度、中南部30到32度、東部26到27度，預計到週五都是屬於初夏的溫暖好天氣。

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週六水氣減少、東北季風減弱，各地天氣好一些，但依然陰陰的，溫度略回升，大至舒適。週日水氣再度增加，北、中、東有下雨機會，下雨時溫度會稍稍下降。南部地區大致維持多雲的天氣。整體來說，未來幾日天氣時好時壞。