把握週末曬太陽！下週變天「高溫掉10℃」　中部以北都有雨

▲週末天氣穩定，各地陽光露臉。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

今日全台各地天氣穩定，大台北地區白天高溫達31度，中央氣象局表示，週末天氣都十分舒適溫暖，僅需留意午後雷雨，各地氣溫均約28到31度。到了週一開始陸續受鋒面、東北季風、華南雲雨系影響，北台灣逐漸轉涼、轉濕，早晚低溫約16度，週三白天高溫降至21度。

氣象局表示，今日水氣不多，僅花東地區有零星短暫雨，其他地區為晴到多雲；氣溫方面西半部地區高溫普遍可以來到30度以上，東半部高溫也可來到28、29度，體感溫暖至微熱，夜間清晨低溫各地在18到21度之間。

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氣象局預報員官欣平表示，天氣狀態變化以週末為分界，週末兩天是未來一周天氣最穩定的時間，明日僅東半部會因海面對流移入短暫降雨，明日午後各地山區、南部地區也會有午後雷雨，不過雨時不長、降雨範圍不大。週日天氣雷同，僅北部、中南部山區、東部會有午後零星降雨，各地氣溫均約28到31度。

▲週末天氣舒適溫暖。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險Weather Risk）

官欣平表示，週一有一到微弱鋒面通過台灣北部海面，北台灣水氣增加，雲量逐漸變多，有機會飄雨，不過下雨時間不會太久，中南部則不受影響。

官欣平指出，週二開始東北季風增強，且會受到一波波華南雲雨系影響，天氣變化明顯，西半部將下雨降溫，白天高溫約25到26度，週三白天北部高溫21到23度，早晚低溫則約16到17度，且週二開始中部以北、東半部都會有局部短暫降雨。

臉書專頁「天氣風險Weather Risk」表示，周末兩天各地雲量增多，除花東地區容易有短暫雨外，其餘各地天氣多雲到晴，而且高溫都有機會達30度左右，相當溫暖，不過午後山區有熱對流發展，可能會有短暫陣雨或零星雷雨。下週則將由暖乾轉為濕涼。