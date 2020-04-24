本週最冷的一天！北台灣高溫20°C↓ 　傍晚「雨勢趨緩」轉陰天

▲今日北部高溫不到20度。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

受華南雲雨區影響，今日北部、東半部仍有短暫降雨，氣象局表示，北東白天高溫約19到23度，整體偏涼。臉書專頁「天氣即時預報」表示，今天將是本週最冷的一天，北部白天氣溫幾乎都不到20度，今晚開始北東水氣減少、雨勢趨緩，週末各地逐漸回暖，週二起再度回到炎熱的初夏天氣。

氣象局表示，今日北部及東半部地區有短暫陣雨，中南部地區偶有局部短暫降雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較持續，下半天降雨將逐漸趨緩；氣溫方面，今晨北台灣低溫15、16度，其他低溫18至2度，白天氣溫北部及宜花高溫19至23度，整天有涼意，中南部及台東26至29度。

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臉書專頁「天氣即時預報」表示，今日東北風涼空氣達到最強，北部白天高溫都在20度以下，中南部也明顯轉涼，今天將是本週最涼冷的一天，週末假日，這股東北風將減弱，中南部將稍回暖，但北東部仍偏涼。

▲今日是本週最冷的一天。（圖／翻攝自Facebook／天氣即時預報）

「天氣即時預報」指出，受華南雲雨帶、東北風影響，今日白天除了「南部平地」之外，其他地方都容易有春雨，尤其「北部、宜花、中彰投」雨勢略多。晚上開始水氣略減，中南部多雲；北東部仍有雨，但也有減少趨勢。而週末兩日僅迎風面「北部(尤其北北基)、東部」仍有雨，但中南部多雲為主。

臉書專頁「天氣風險Weather Risk」表示，今日清晨是此波冷空氣最低溫，北部氣溫降至14度，今日中午各地氣溫也不高，北部20度以下、東部20到25度、中部22到23度、南部26到27度。週末兩天東北風稍微減弱，迎風面仍有陣雨，北部東半部轉為短暫陣雨，溫度會稍微回溫。

「天氣風險Weather Risk」表示，週日下半天到下週一，東北風可能還稍微增強，北部、東半部及東北部迎風面溫度略再下滑，也較為陰沉偶陣雨，下週二三開始，天氣將會明顯轉變，各地也會逐步回溫轉晴，到下週四五六日則回到較為穩定，甚至有點炎熱的初夏天氣