好天氣剩一天！鋒面、雲雨系輪流來　下週「全台轉濕涼」

▲今明各地天氣晴。（圖／記者謝盛帆攝）

記者李宜秦／台北報導

今日全台各地天氣溫暖，中央氣象局表示，明日天氣與今日類似，白天天氣穩定，高溫有望超過30度，受到花東沿海對流影響，東部、南部清晨有降雨機會，另外中南部山區、北部可能會有午後雷雨發生。下週開始陸續受到鋒面、東北季風、華南雲雨系影響，整週天氣都較為濕涼。

氣象局表示，今日天氣仍是多雲到晴，各地高溫大多可以達到30度以上，花東地區仍需留意陣雨或雷雨現象，特別是海面移入的對流，至於其他地區，午後有些雷陣雨的機率，小範圍的分布在各地山區、近山區平地。

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氣象局預報員官欣平表示，明日天氣與今天類似，僅需注意清晨、午後降雨，天氣相對溫暖。週一起受到鋒面影響，北部地區雲多、可能會飄雨，高溫略降至25到26度，中南部則不受影響，氣溫仍高可見陽光。

▲週末天氣穩定。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險Weather Risk）

官欣平表示，週二起東北季風增強，天氣轉變明顯，北部、東北部高溫約20到21度，早晚低溫約16到17度，中南部氣溫則僅略降。由於水氣增加，北部、東半部都有雨，週四到週六華南雲雨系移入，降雨範圍擴大，中部以北、南部山區、東部都會有雨，影響時間較長，預計到週日才有機會逐漸減弱。

臉書專頁「天氣風險Weather Risk」表示，週日夜間起，將有鋒面尾端掠過台灣北部海面，週一北部東北部水氣稍微增多，轉為多雲天氣，也不排除有下雨機會。

到了週二另一波結構較為完整的鋒面南下，中部以北將轉為陰有陣雨的天氣，後續一直到下週末台灣附近水氣都多，北方冷空氣也源源不絕，整體感受濕涼，跟這一兩天會差很多，建議大家要好好把握這兩天的穩定天氣。