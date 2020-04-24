陸第一季結婚登記279萬對　比去年少一半！

▲大陸第一季結婚登記人數大減。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸民政部24日公布今年第一季婚姻登記數據，1至3月辦理結婚的有279萬對伴侶，比去年同期下降46％。雖然數量幾近腰斬，但民政部強調，期間沒有發生交叉感染與聚集性感染的情況，目前全部5771家婚姻登記機構都已恢復辦理登記工作。

大陸民政部社會事務司副司長徐建中表示，婚姻登記機關是人員聚集和流動的重點場所，根據規定，男女雙方當事人應當共同到婚姻登記機關辦理登記，當事人進行婚姻登記時必須進行人證比對，進行材料填寫和簽字按手印，因此交叉感染的機率比較高。

▼大陸民政部社會事務司副司長徐建中。（圖／大陸民政部）



徐建中指出，新冠肺炎暴發以來，民政部積極指導全國婚姻登記機關做好疫情防控工作，印發了相關的指引，指導各地從2月2日取消登記，得到了社會公眾的理解和支持，「特別是疫情高發期間，一些疫情高發地區出於對人民群眾生命健康安全嚴肅負責的考慮，暫停辦理婚姻登記，這個舉措有效避免了交叉感染和聚集性感染。」

徐建中提到，根據統計，今年1至3月全國共辦理婚姻登記約279萬對，比去年同期下降約46%，沒有出現交叉感染和聚集性感染的情況。

徐建中強調，現在國內疫情形勢好轉，但是國外疫情形勢仍然十分嚴峻，外防輸入的壓力仍然十分巨大，下一步將指導各地落實分區分級精準防控責任和平穩有序做好婚姻登記工作，在嚴格落實防控措施的同時，按疫情風險等級和「外防輸入、內防反彈」的疫情防控策略，科學調控婚姻登記預約時段和預約人數，分批分時段登記，最大限度減少人員聚集造成的交叉感染隱患，確保群眾生命健康安全。