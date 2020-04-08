武漢重啟第一天「情侶都去結婚了」　預約系統爆量300％…直接當機了

▲情侶們選擇攜手步入婚姻。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

歷經76天封城後，新冠肺炎疫情重災區武漢8日零時迎來解封，當地市民生活終可重新啟動。重啟第一天，有的人選擇趕緊出城，還有共「患難」的情侶們選擇攜手步入婚姻。據陸媒報導，武漢預約結婚的「鄂匯辦」支付寶小程序因湧進的預約人數過多，訪問量過高，導致系統直接當機。

據《楚天都市報》報導，對此，支付寶回覆，因武漢結婚預約訪問量超出預計，是疫情前的300%，造成了暫時的卡頓；目前系統已恢復正常，多刷幾次即可，「願有情人終成眷屬。」支付寶還俏皮表示，結婚之後如果有需要的話，也可以上支付寶搜「新生兒重名查詢」或「重名查詢」。

據悉，只要是湖北用戶，便可在「鄂匯辦」小程序中辦理交通出行、社會保障、公積金、婚育服務等內容。據武漢市民政局此前表示，隨著武漢市疫情防控形勢總體向好，為滿足人民群眾辦理婚姻登記的需求，婚姻登記機構從4月3日起恢復辦理婚姻登記。

▲武漢預約結婚系統被擠爆。（圖／翻攝自微博）

對於結婚預約系統崩潰，網友紛紛表示，「經歷過這一次會更加珍惜彼此吧」，「終於恍然大悟，原來愛就應該在一起」、「遇到對的人，就趕快結婚吧，76天的等待讓彼此更加堅定」。

不過也有網友認為無需過度解讀，市民們悶在家裡超過兩個月，「生活重啟之後，不管紅事白事都得排隊，再正常不過」、「離婚的估計也不比結婚少，長時間相處各種家庭矛盾都出來了」。



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